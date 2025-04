Un soltera de Barcelona rechaza a su cita en 'First Dates' por una propuesta indecente: "Es una aberración, se equivoca"

Martes Santo lluvioso en la mayor parte de España, un día ideal para conectar Cuatro y disfrutar de las divertidas y surrealistas citas a ciegas de First Dates. El dating show liderado por Carlos Sobera se ha convertido en uno de los programas favoritos de la audiencia que no fallan ninguna noche para disfrutar de su emisión.

En el programa de este 15 de abril, los espectadores iban a conocer a una de esas solteras que dejan huella en la televisión. Lourdes de Barcelona y de edad indeterminada (no la compartió con el equipo de First Dates) venía dispuesta a encontrar pareja.

"Yo doy miedo a los hombres, lo he tenido clarísimo toda mi vida. Porque me ven segura y echada hacia adelante. Esto, a muchos no les gusta porque se sienten inferiores. Lo digo de verdad, convencidísima", se presentaba la soltera catalana.

"Me viene la inspiración, pienso algo, cojo papel y lo escribo. Luego, cuando lo leo, me parece increíble que lo haya escrito yo. Pero es así, entonces también aprendo de mí", explicaba sobre sus grandes dotes de creatividad.

"Me gusta la gente presumida y que se cuida. Si las mujeres nos cuidamos, ellos deberían cuidarse también. Es muy importante que sea emocional", apuntaba Lourdes sobre lo que esperaba de su cita de esta noche en el restaurante de Cuatro.

Lourdes, en 'First Dates'

El afortunado que iba a conocer a Lourdes sería Francisco, de 62 años y procedente de Gijón. Así, se presentaba frente a las cámaras de First Dates: "He sido abogado hasta los 60 años y ahora dedico mi tiempo a mi jardín, a comer, a ir a cenar con los amigos, dar un paseo en bicicleta".

"Me tiño, me gusta el negro y el pelirrojo. Me gusta cambiar, sobre todo de imagen y de look. Me encanta", explicaba el soltero sobre su llamativo aspecto físico. "El pelo no me ha encajado, pero no pasa nada. A lo mejor tienes otras cosas interesantes", le confesaba Lourdes nada más verle.

Francisco, en 'First Dates'

"No me gusta su físico, para nada. No es mi tipo ni por envergadura ni por sus rasgos. No me gustan sus pantalones, su camisa, su barriga... No, nada. Está gordito porque no es un hombre que se cuide. Hombres de su edad, los hay que se cuidan muchísimo y están mucho mejor que él", no dudaba en expresarse la soltera de Barcelona sobre su cita de esta noche.

"Lourdes me parece una persona interesante, culta y agradable. Además, tiene una conversación dinámica", opinaba de manera positiva el soltero de Gijón. Sin embargo, Lourdes seguía con su pensamiento claro: "No me gusta nada de él. Ni los dedos ni las uñas. Lo he visto todo, soy muy observador y me fijo en todo".

Momento de la cita entre Lourdes y Francisco, en 'First Dates'

"Yo me correspondo con el tipo de hombre que a ella le gusta, porque me considero emocional, sensible, culto, alegre, simpático, extrovertido", pensaba Francisco sobre una posible conexión con su cita a ciegas.

Lourdes le contaba a Francisco que ella tiene dos hijos y le preguntaba directamente por qué él no había tenido hijos en su vida. "El problema es que me llevaría bastantes años. Pero, nunca se sabe", apuntaba el soltero de Gijón.

Momento karaoke entre Lourdes y Francisco, en 'First Dates'

"Pero hijo mío, un hombre que quiere ser padre a los 62 es como un hombre que quiere ser padre a los 50. A dónde vas, le vas a llevar 50 años a tu hijo. Yo fui madre con 27 años y me dice que con su edad quiere ser padre. Me parece una aberración, es una equivocación porque le separan como cinco generaciones", criticaba sin pensárselo los posibles planes de paternidad de su cita.

Posteriormente, en la salita habilitada para después de las cenas, ambos solteros disfrutaron junto cantando My way de Frank Sinatra. Aun así, un piropo de Francisco no gustó en absoluto a Lourdes y se lo hizo saber de manera clara.

La decisión final

"A una mujer no le puedes decir nunca que se conserva bien. Le dices qué guapa estás y qué bien te lo trabajas. Yo no me conservo, como una lata, tío. Me ves que estoy buena, pues no te voy a decir mi edad", apuntaba Lourdes, sin reparo ninguno y reacia a desvelar su fecha de nacimiento.

La decisión final estaba vista para sentencia. "Sí, tendría una segunda cita. ¿Por qué no? Francamente, me parece una persona extraordinaria y me ha llamado la atención. Por su parte, Lourdes rechazaría por completo a Francisco y se lo dejaba bien claro: "Tendría una segunda cita de amistad. Si no me siento atraída físicamente es como que no voy más allá".