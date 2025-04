Marta López Álamo aparece por sorpresa en 'Mañaneros': “Siempre me han atraído los hombres más mayores”

¿El amor tiene edad? Esta pregunta se realiza frecuentemente en televisión en debates y análisis, e incluso, en programas como El diario de Jorge, este lunes sin ir más lejos. En Mañaneros hoy han puesto la cuestión sobre la mesa al informar que Mick Jagger se ha comprometido con su novia, 44 años menor que él.

Para hablar del tema de primera mano, Adela González ha dado la bienvenida a la modelo Marta López Álamo, esposa de Kiko Matamoros. El colaborador televisivo es 40 años mayor que ella, y, además en alguna ocasión ha denunciado “edadismo” en los medios a la hora de tratar su relación.

“Que estemos debatiendo de si una persona puede enamorarse de otra por la diferencia de edad demuestra que la sociedad no está avanzando tanto como pensamos”, criticaba Marta al inicio de su discurso. “Es un complejo o prejuicio, disfrazado de la preocupación de infantilizar a la mujer. Y aparte, juzgando a una mujer más joven”, seguía diciendo la modelo.

Marta relató que ella empezó con Kiko Matamoros con 22. “Tú te enamoras de la persona. Es como si alguien se enamora de otra raza o una condición social distinta”, opinaba la invitada del matinal de La 1, el cual vivirá una importante reestructuración en sus contenidos próximamente.

“A mí siempre me han atraído los hombres más mayores. Kiko es el hombre más mayor con el que he estado, pero siempre me han atraído los hombres más mayores. Para gustos, colores”, continuó exponiendo Marta López Álamo. Para ella, si su relación hubiera acabado, o si no se hubieran casado, “no habría sido un fracaso” en ningún caso.

La modelo aseguró que a ella se le cuestiona por un supuesto interés. “Interés, ninguno, te quiero decir. Si fuera por interés me voy a otro lado y me caso con otra persona”, se defendía. “Una no elige de quién se enamora. Pasa con la edad, la nacionalidad y las circunstancias de la vida”, continuaba exponiendo.

En Mañaneros, Marta encontró como aliada a Benita Maestro Joao, quien afirmaba entenderle “perfectamente. “Mi novio es 30 años menor que yo. Es chico, pero le ponen verde y le dicen que es un aprovechado”, puntualizaba la vidente y colaboradora del magacín.

Marta López Álamo en 'Mañaneros'.

Marta recogió el guante para decir que en se está hablando de “dos adultos con iniciativa propia. No es una desigualdad abrupta, no te estás casando con una niña de seis años”. Y lamentó que, principalmente las mujeres, le cuestionen su capacidad “de pensar por mí misma, mi autonomía. Es un falso avance”. “El éxito de una relación va en tus intereses en común”, finalizaba.