Antonio Rossi habla sin pelos en la lengua sobre Anabel Pantoja: "Últimamente está muy desagradable"

El pasado mes de enero supuso un cambio radical en la vida de Anabel Pantoja y su pareja, David Rodríguez. El Juzgado de Instrucción de Las Palmas de Gran Canaria abrió una investigación por un presunto caso de maltrato infantil tras el ingreso hospitalario de su hija, Alma.

La pequeña estuvo ingresada varios días debido a unas lesiones que llevaron a activar el protocolo judicial. Actualmente la investigación continúa en marcha y los recursos presentados por David parecen que han hecho alargar la investigación.

Aun así, durante esta Semana Santa la pareja disfruta de las tradiciones religiosas que con tanto fervor viven juntos. De esta manera, se les ha podido ver, el pasado Lunes Santo, en Sevilla en la procesión de San Gonzalo del barrio de Triana.

Muy enamorados, la pareja no dejó pasar la oportunidad de capturar el instante con unas fotos llenas de abrazos, complicidad y ternura, dejando claro que atraviesan una etapa maravillosa y siguen tan unidos como el primer día.

A esta espontánea sesión se unió también Alma, quien recibió un sinfín de mimos y atenciones por parte de sus padres, siempre sonrientes y radiantes de felicidad.

Anabel Pantoja, David Rodríguez y la pequeña Alma en un restaurante

Sobre estas imágenes, no dudaron en comentarlas en el plató de Vamos a ver, uno de los magacines de Telecinco que continúa emitiéndose durante estos días festivos. "Es algo que siempre hace Anabel, ver procesiones, con David. Yo veo cordialidad entre todos y no pasa nada", apuntaba la presentaba Adriana Dorronsoro.

"Tú no ves nada, intuyes. Pero sí no se hablan", no tardaban en responder al unísono, los periodistas Kike Calleja y Sandra Aladro. "No he visto tensión, no sé. La que está un poco tensa es Anabel", intentaba Dorronsoro defender sus palabras.

"Sí, Anabel está un poco borde. Últimamente está bastante desagradable con la prensa. Está muy desagradable", hablaba Antonio Rossi sin pelos en la lengua sobre la actualidad de la sobrina de Isabel Pantoja.

"Un poco borde no, para mí roza la falta de educación. Todo el día lo cuelga todo, que me parece muy bien, pero tienes que tener una cierta educación. Sonreír y decir que 'todo bien', no es ser educada. Hay que saber tener un cierto respeto, ella ha estado allí y aquí. A mí, me parece súper desagradable", señalaba Alejandra Prat.

Los colaboradores de 'Vamos a ver'

"Debería ser más inteligente porque son los mismos medios que luego van a sus presentaciones. Después de todo lo que le ha pasado, debería estar contenta. A pesar de todo lo que está pasando y que tiene la preocupación de si hay o no juicio. Pero chica, relájate un poco", comentaba, por su parte, Kike Calleja.

"Ella lleva mucho tiempo siendo borde con los medios. Es una tónica habitual, a mí no me parece raro que Anabel sea borde. Lo raro sería que fuese amable con los periodistas. Ella es así y al final le perjudica que le suma", se expresaba Pepe del Real sobre la actitud de la prima de Kiko Rivera.

"Insisto que no hay buena relación con Merchi y por eso David necesita del apoyo de sus padres, por eso también han ido con ellos", añadía Aladro. "Según el entorno más cercano, David no perdona que le hayan cuestionado y que hayan puesto en esa tesitura a Anabel", indicaba también Rossi sobre el asunto.