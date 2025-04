José María Almoguera hace llorar a Carmen Borrego en pleno directo en 'De viernes': "Me acuerdo de tus abrazos"

De viernes ha mostrado la reconciliación definitiva entre José María Almoguera y Carmen Borrego. El pasado 4 de abril, ambos vivieron una especie de mediación familiar en el Scoop del magacín nocturno, donde ambos se dijeron las verdades a la cara con la intención de aclarar sus diferencias. Finalmente, ambos han terminado sellando la paz.

Ambos han dado un nuevo paso en este proceso de conciliación y han hablado en plató de un tema que siempre ha preocupado a la hija de María Teresa: la separación del que fue su esposo y padre de sus hijos, Francisco Almoguera.

La hermana de Terelu reconoce que este es un tema que nunca han hablado, ni siquiera ahora que José María es adulto, y cree que es algo que su hijo tiene enquistado en su interior.

Por su parte, Almoguera ha dicho que sus padres se separaron cuando él tenía tan solo cinco años y que nunca ha visto a su progenitor hablar de su madre ni tampoco al revés. Una vez en el plató del programa, madre e hijo han abordado en su mediación y se ha producido un momento muy especial cuando el ayudante de dirección ha leído una carta que ha escrito para su madre.

Para darle apoyo para sincerarse con su progenitora, ha entrado en plató María la Jerezana, quien quería estar en este momento tan especial, dado que ha sido testigo del momento definitivo del acercamiento entre madre e hijo. Tras terminar la entrevista, Almoguera revelaba que había escrito una carta para su madre y que la quería leer.

José María Almoguera, María la Jerezana y Carmen Borrego en 'De viernes'.

Al más puro estilo Hay una cosa que te quiero decir, Almoguera se abría en canal para hablar de sus sentimientos hacia su madre. “Cierro los ojos y me veo a mí, de pequeño. Entro en tu habitación, tú me pides dormir cinco minutos más y yo estoy a tu lado, esperando a que te despiertes. Me acuerdo de esos abrazos tuyos, del olor de tu perfume”, expresaba.

Podía verse cómo Borrego hacía lo posible para evitar llorar a lágrima viva, escuchaba atenta a su vástago. “Yo sigo siendo ese niño, un poco trasto, que vio cómo su vida cambiaba el día que se subió a una moto. Ahora, veo en mi peque a ese niño que era yo”, confesaba.

Jose María Almoguera abrazando a Carmen Borrego en 'De viernes'.

“Quiero protegerlo de todo, aunque, algún día, él también tendrá que ponerse un casco y recorrer su camino. Pero siempre, yo voy a estar para él. Y como yo he tenido la suerte de tener a las dos mejores abuelas del mundo, sé que tú también lo vas a ser para él. Me quedo con los buenos momentos, con tus abrazos y con tu mensaje al salir de GH Dúo, diciendo que estabas muy orgullosa de mí", concluía.

La colaboradora no podía evitar emocionarse, derramando alguna lágrima después de que su hijo terminase de leer su misiva. Con las emociones a flor de piel, ambos terminaron dándose un afectuoso abrazo y prometiéndose mirar hacia delante y comenzar de cero.