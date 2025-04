El zasca más sutil de Alba Carrillo al ver a Feliciano López en 'La Revuelta' de Broncano: "El mundo se va al carajo"

Alba Carrillo acostumbra a morderse poco la lengua tanto en televisión como en redes sociales. Este jueves, 10 de abril, la modelo se encontraba viendo La Revuelta cuando un rostro muy familiar para ella apareció en el programa de David Broncano. Y, por supuesto, no se cortó dando su opinión.

Se trataba de Feliciano López. El extenista, ahora director del Mutua Open de Madrid, acudió a presentar la nueva edición del torneo, que arrancará el próximo 22 de abril. Además, aprovechó para hablar de una "caída tonta a los 16 años" que casi acaba con su carrera deportiva: "Tuve que estar tres meses parado".

El deportista se retiró en 2023 y en el espacio de Televisión Española reveló que ha jugado poco al tenis desde entonces. A continuación, confirmó que Novak Djokovic regresará a la competición madrileña tras dos años de ausencia. Estas informaciones, seguramente, poco importaron a Carrillo.

Ella ya estaría preparando su historia de Instagram, que sus seguidores también se encargaron de compartir en X para que tuviese mayor alcance. La colaboradora de formatos de la pública como D Corazón o Mañaneros subió una foto de la pantalla de su televisor mientras el invitado charlaba con Broncano.

"El emérito contra Revilla. Trump contra Lesoto. Feliciano López en La Revuelta. ¡El mundo se va al carajo!", escribía Alba sobre la imagen. Una pulla a su exmarido, pero no la única que ha lanzado la presentadora del reality de Netflix Jugando con fuego en los últimos años.

Tras su relación con el piloto Fonsi Nieto, con quien tuvo un hijo en octubre de 2011, Lucas, Alba Carrillo conoció a Feliciano López. Dos años después de iniciar su noviazgo, decidieron casarse en 2015, rompiendo a principios de 2016 y formalizando el divorcio en 2018.

Hace unos meses, en D Corazón, la que fue rostro de Mediaset España recibió un pequeño toque de atención por parte de Anne Igartiburu. Como de costumbre, al abordar el programa una noticia sobre Feliciano, Alba no perdió la oportunidad de criticar a su ex.

"Te voy a picar un poco. Pareces Belén Esteban viviendo de Jesulín todo el rato hablando de este señor. Ya te has separado de él", le soltó Igartiburu a Carrillo, y ella respondió: "Es verdad. Pero, ¿me tenéis aquí por él? Es que creo que aporto muchísimas cosas. Lo que pasa es que me ponéis esto y me da una pereza que me muero. No es que me caiga mal, que también, sino porque me da pereza".