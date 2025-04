La vida actual de Mikel Herzog Jr.: de concursar con su hermano Iván en ‘La Voz’ a brillar en ‘Tu cara me suena’

“Soy Mikel Herzog Jr. Músico, cantante, actor, y quizá me conozcáis de... o hayáis visto en... No, que no, que ya sé que mi cara no suena. Pero ya sonará”. Con esa premisa tan simpática se presentó en la primera gala de la nueva temporada de Tu cara me suena Mikel Herzog, quien, efectivamente, es uno de los rostros más desconocidos de la actual temporada, en la que hay estrellas de sobra conocidas como Bertín Osborne.

Lo que sí nos suena de Mikel, más que su cara, es su nombre. Y es que es hijo de Mikel Herzog, artista que formó parte de bandas como La Década Prodigiosa y Cadillac, y cuyo mayor hito fue representar a España en el Festival de Eurovisión de 1998 con el tema ¿Qué voy a hacer sin ti?, que le valió una posición 16 sobre 25 países participantes. Más adelante, Mikel fue conocido por su trabajo en Operación Triunfo, donde dirigió la post academia.

La madre de Mikel Herzog Jr., por su parte, también es artista. Se llama Mavi, y entre otros trabajos, fue corista de Isabel Pantoja. En 2015, Mikel, junto a su hermano Iván Herzog demostraron que también valían para dedicarse a la música, y lo hicieron a través de La Voz. En las audiciones a ciegas conquistaron a los cuatro coaches, y finalmente eligieron pertenecer al equipo de Alejandro Sanz. Llegaron hasta la ronda de los directos.

Entonces, el dúo, que aseguraban no entender la música el uno sin el otro, contaron cosas como que aprendieron a cantar antes que a hablar, y que la música estaba presente en casa desde antes de tener uso de razón. “Se ha convertido en nuestro lenguaje, en una forma de vivir”, aseguraban.

Con el nombre artístico de Los Herzog lanzaron su primer disco al mercado, Diez capítulos de ti. Un proyecto que duró hasta el año 2020, cuando comenzaron a centrarse en sus proyectos en solitario.

En el caso de Mikel, que tiene 30 años, su carrera ha estado muy marcada por los espectáculos musicales. En su currículo se puede encontrar, por ejemplo, Cruz de navajas, que recogía éxitos del grupo Mecano, y con el que recorrió España. O la obra Asesinato para dos, que se estrenó en octubre de 2024. Allí su compañero es Dídac Flores, quien, curiosamente, fue concursante de Tu cara no me suena todavía.

Mikel Herzog Jr. como Abraham Mateo en 'Tu cara me suena'.

Ahora, Mikel Herzog Jr. compaginará el teatro con el clonador de Antena 3. Y es que ya en la primera gala se dibujó como uno de los rivales más fuertes de Tu cara me suena 12, tras su imitación de Abraham Mateo. Y ojo con lo que tiene esta noche entre manos, pues su Bruno Mars dejará a muchos con la boca abierta. Y encima tendrá el honor de estar acompañado de Andrea Guasch, quien emulará a Lady Gaga.