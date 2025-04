La madre de la bebé maltratada en la guardería explota ante Sonsoles: "Pagaría por no ser la protagonista de este horror"

Y ahora Sonsoles es un magacín que se caracteriza por estar al filo de la actualidad. Uno de los puntos fuertes del programa de Sonsoles Ónega es dar a conocer las noticias que afectan más de cerca a los ciudadanos.

De esta manera, este viernes abordaron de primera mano un asunto que ha sorprendido de manera directa a los vecinos de Torrejón de Ardoz, en la Comunidad de Madrid. La Policía Nacional ha detenido a cuatro trabajadoras de la guardería Cascanueces de la localidad por la agresión a una bebé, a la que una de las cuidadoras zarandeó y golpeó contra la pared mientras le intentaba dar de comer.

La agresión fue grabada por una menor de edad, de 17 años, titulada en Veterinaria y que se encontraba realizando sus prácticas de Educación Infantil en dicha guardería. Para tratar este tema, acudieron al plató de Y ahora Sonsoles hasta cuatro madres de bebés de dicha guardería, incluida Leidy, la madre de la niña maltratada.

Teresa Bueyes, abogada que colabora en el programa y que defiende a las madres en la causa, daba más detalles de cómo había sido el desarrollo del juicio: "Han negado haber visto el vídeo y tener conocimiento de lo sucedido. Raquel, la protagonista, ha dicho no tener excusas y que era una niña que no comía nunca y que ella tenía un mal día. Así, lo ha justificado como un episodio ocasional".

"La directora del centro se excusa diciendo que en ese momento estaba cantando con otros niños y que no se percató de lo que estaba diciendo. También ha negado haber hablado con la prensa, ha entrado en contradicciones evidentes. Se ha puesto a llorar al contar que Raquel era una persona muy nerviosa", continuaba Teresa Bueyes ofreciendo información sobre el asunto.

Madres de la guardería de Torrejón, en 'Y ahora Sonsoles'

Posteriormente, también intervino a través de una conexión desde Torrejón, Luis Ángel Zurro, el abogado de una de las detenidas: "Mi defendida estaba atendiendo a otros cuatro o cinco niños y de espaldas a esas imágenes. También asegura que no había pasado algo así antes. A mí las imágenes me horrorizan verlas, soy padre. Mi cliente está deshecha con lo que está pasando."

"Estamos consternadas, cada vez me duele más. Estas declaraciones me dejan más destrozada. Esta señora dice que ha tenido un mal día, entonces yo quiero preguntarle que cuántos malos días ha tenido. Yo pagaría por no ser la protagonista de este horror", hablaba, con lágrimas en los ojos, Leidy, la madre de la bebé maltratada en la guardería Cascanueces de Torrejón de Ardoz.

La madre de la bebé maltratada, en 'Y ahora Sonsoles'

La abogada Bueyes continuó aportando más datos sobre la investigación: "Un padre ha declarado que los niños estaban aterrorizados cuando la veían y se escondían". En el transcurso del directo, el programa informaba de una última hora en el caso.

Tras prestar declaración en los juzgados de Torrejón de Ardoz, se ha puesto en libertad a las cuatro cuidadoras de la guardería con medidas cautelares. La reportera ampliaba la información: "No podrán trabajar con menores, de forma retribuida o no, y tienen que venir mensualmente a los juzgados a firmar y les declaran el delito de trato denigrante, maltrato habitual y maltrato de obra".