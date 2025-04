Un soltero de Barcelona deja sin palabras a su cita en 'First Dates' por su ideología: "Soy independentista y marxista"

First Dates se ha convertido en uno de los programas más queridos de la televisión. Cada noche, los espectadores más fieles de Cuatro conectan con el formato de Carlos Sobera para conocer las historias más divertidas que se viven en las citas a ciegas.

En la emisión de este jueves, First Dates iba a recibir la visita de un soltero de los que deja una huella imborrable en el dating show. Roger tiene 18 años y venía de Barcelona, y su presentación sorprendía a propios y extraños.

"Lo que mola ahora es ser antisistema y cuando el sistema era el capitalismo todo el mundo era antisistema, ahora esta línea se ha hecho más ambigua con la entrada de partidos izquierdistas al Gobierno. Por eso, lo guay es ser antisistema y solo por creerse guay van en contra de esos ideales igualitarios", señalaba inicialmente Roger.

"Tengo el radical pensamiento de que todos tenemos que partir de un punto igual y vivir en igualdad entre nosotros. A nivel político me defino como marxista, pero entiendo que es un término muy amplio y soy consciente de ello. No tengo el bagaje necesario para calificarme ni la edad", continuaba explicando su ideología.

La chica que iba a tener la suerte de conocerlo sería Ágata, que tiene 19 años y viene de Barcelona. "Fifas, criptobros, gymbros, sí tete nos vemos hoy en el gym... Pues la verdad que para mí son gente que da bastante palo. O sea, gente de extrema derecha que no tiene pensamiento crítico, al final cómo te vas a divertir con alguien así", se presentaba la joven soltera en el programa.

Ágata, en 'First Dates'

"Me ha gustado muchísimo", confesaba el joven de Barcelona al ver a su cita a ciegas de esta noche. Por su parte, ella opinaba también sobre Roger: "Me parece un tío muy mono, muy simpático y con buenas vibras".

El inicio de la cita fue bastante controvertido y Roger sacó a la palestra el tema de la independencia de Cataluña. "No me considero porque creo que no hace falta, prefería optar a tener una buena España, de izquierdas y republicana, a convertir a Cataluña en un país en sí mismo por todas las dificultades que conlleva", hablaba Ágata abiertamente sobre el tema.

Un momento de la cita entre Roger y Ágata, en 'First Dates'

"No he tenido una cita que seguido de un hola, hay un a quién votas", se sinceraba la joven de Barcelona ante las cuestiones de su cita. "Yo soy independentista, pero si quieres cambiamos la conversación. Marx decía que un pueblo que oprime a otro pueblo, no puede ser nunca libre. Entonces, si aplicas esto a España te hace pensar que con una república no puede haber esa relación entre Cataluña y España", explicaba su ideario político el joven barcelonés.

"Está muy abierta y eso es al final lo único que necesitas, cuando hablas de estos temas con una persona. De hecho, creo que es preferible que esté abierta a hablar contigo con posiciones contrarias a que se vaya haciendo el mismo argumento otra vez", agradecía Roger la comprensión de Ágata a sus comentarios.

Apasionado beso entre Roger y Ágata, en 'First Dates'

"No tengo ningún problema en decir que ha sido un flechazo en toda regla. Cuando la veo, dejo de pensar claramente y sí me pongo bastante nervioso", se abría en canal Roger ante las cámaras de First Dates.

La complicidad entre ambos era evidente e incluso ambos intercambiaron unos apasionados besos, en el reservado preparado para continuar las citas después de acabar la cena. En la decisión final todo estaba claro. "Tiramos para adelante", le decía Roger a ella. "Pues sí, yo diría que sí", le correspondía Ágata.