Una soltera de Almería rechaza a su cita en 'First Dates' por un motivo de peso: "Este payaso me ha reventado la paciencia"

Una soltera de Almería rechaza a su cita en 'First Dates' por un motivo de peso: "Un payaso que me ha reventado la paciencia"

Las puertas del restaurante más famoso de la televisión vuelven a abrir para recibir a los solteros más exigentes. Como una noche más en Cuatro, First Dates volvería a reunir las citas a ciegas más divertidas del dating show de éxito en España.

En la emisión de este jueves, el formato presentado por Carlos Sobera iba a contar con uno de esos solteros que dejan huella en el programa. "A la gente que me dice que soy un loco, les digo que de Einstein, Newton, Marconi, Tesla o de Arquímedes también decían que eran unos locos", se presentaba Paco Pepe, de 51 años y procedente de Chiclana de la Frontera (Cádiz).

El soltero gaditano se definía como inventor y le enumeraba a Sobera sus últimos inventos que había creado: un corazón mecánico, una doble válvula que impulsa bañada en heparina, un gusanillo que vaya limpiando los pulmones, filtros para el intestino y el riñón, un airbag mejorado... Un sinfín de artilugios.

"Es muy difícil encontrar una mente abstracta como la tuya. El genio no nace, el genio se hace. Quiero conocer ese momento en el que haya alguien que quiera apreciar y notar las realidades de las soluciones que van conmigo. Sé lo que es perder la vida y sé lo que hace falta ", dejaba una interesante reflexión vital.

La afortunada en conocer a Paco Pepe iba a ser Mariani, de 58 años y de Almería. "Me veo de p... madre, con enfermedades, un ictus y un montón de cosas que tengo. Que el Señor me deje como estoy, me veo estupenda de la muerte", se presentaba.

Paco Pepe, en 'First Dates'

"Yo siempre digo que no sé escribir poesías, sino que escribo sentimientos que de vez en cuando riman", comentaba la de Almería sobre su afición a la poesía. Posteriormente, conocería a su cita de esta noche y no dudaba en pronunciarse: "No me gustan los señores bajitos, me gustan más altos que yo y físicamente no me ha atraído en absoluto".

"Me gusta mucho de ella cómo combina ese traje largo, con giro de melena y esa sonrisa que acompaña. La verdad es que es atractivo, así es la vida", opinaba Paco Pepe sobre la soltera andaluza.

Mariani, en 'First Dates'

Durante la cita, Mariani ponía en entredicho los inventos de Paco Pepe: "Si son iguales que el aparato ese que había en la puerta con la notita, pues ya le doy un cero. "El invento es una p... mierda, así de claro, como todo él. Qué pinta un cuerno en First Dates", no dudaba en pronunciarse sobre un vaso que Paco Pepe tenía en la mesa.

"No conoces a una persona y te dice que es inventor, no sabes si realmente es un científico que ha descubierto la Luna. Pero, cuando escuchas las estupideces que dice, te das cuenta que te ha tocado el payaso del circo", arremetía con dureza.

Momento de la cita entre Paco Pepe y Mariani, en 'First Dates'

"Yo llevo muchos años sola porque quiero, pero este tío no se va a comer un rosco si llega a una cita y te está hablando de los ojos verdes de la otra. Yo no tengo que hablar de mis noches locas, porque no procede. Teniéndome a mí, un pivonazo en frente, vete a la m...", criticaba Mariani la actitud del gaditano durante la cita.

"A medida que ha ido transcurriendo la cena, la ha ido cagándo más y más. En un momento, ya no sabía qué hacer con este hombre. ¿Me está pasando esto a mí? Me ha reventado la paciencia este tío, esta noche", no se lo podía creer Mariani.

Una cita surrealista

La decisión final, como era evidente, estaba vista para sentencia. "Paco Pepe tú sigue buscando, ojalá encuentres esa mujer que te acompañe en tus deseos. Esa no seré yo, ni lo seré nunca. Estoy sola y muy agustito sin hombres. No digo que me los mejoren sino iguálamelos, pero es que no me llegan", le decía directamente la de Almería al soltero inventor de First Dates.

"Lógico que no quieras conocer hombres, me estás dejando pasar", respondía Paco Pepe a las sinceras palabras de Mariani. "Hijo mío, ahí te quedas, sigue inventando cosas. Yo me voy a ver si bailo por ahí y encuentro a otro que me dé vida y pasión, lo que tú no", finalizaba Mariani su fallida cita en el programa de Sobera.