Petra Martínez, actriz: “Me quise ir de ‘La que se avecina’ porque en las redes me ponían verde”

En abril del año 2007 se estrenó en Telecinco la serie La que se avecina. Una ficción que bebía del espíritu de la desaparecida Aquí no hay quien viva de Antena 3, y que recuperaba a buena parte del elenco de esta. Desde José Luis Gil (quien sufrió un ictus en noviembre de 2021 que le dejó secuelas graves) a Eva Isanta, pasando por Isabel Ordaz, Eduardo Gómez o Adrià Collado, y a los que se sumaron nuevos actores, como Luis Miguel Seguí.

La comunidad de vecinos primigenia se llamó Mirador de Montepinar, y a ella poco a poco fueron llegando nuevos vecinos. Como Fina Palomares, que desembarcó en la octava temporada y encarnada por la actriz Petra Martínez.

En la actualidad, Fina y Menchu (Loles León) son una pareja muy querida de la serie. Dos amigas dispuestas a hacer siempre la puñeta al resto de vecinos, con un gran gusto por sentarse en la puerta del edificio (ahora en Desengaño 21, en las últimas temporadas) a comer pipas y analizar a todo el que pase, entre o salga.

Sin embargo, la andadura de Petra Martínez en la serie podría haber sido mucho más corta, y es que ella misma pidió salir. La veterana artista se lo ha contado a su compañero Nacho Guerreros, conocido por el papel de Coque, en el pódcast Mister Chaise Longe.

“Me quise ir de 'La que se avecina' porque cuando llegué me ponían verde en redes”, le relató a Guerreros. Y es que su personaje arrancó como una antagonista cascarrabias, y no terminó de calar entre los espectadores en un primer momento.

“Tuviste cierto conflicto con el público, que es verdad que a veces no te acepta porque está acostumbrado a ver ciertos actores. Y cuando viene un personaje nuevo que lo rompe todo...”, deslizaba el presentador del pódcast. “Me dijo alguien que en las redes me estaban poniendo verde. Y entonces yo fui a Alberto Caballero y le dije: ‘Me voy’”, sentenciaba Martínez. Y es que ella tenía la sensación de que por su papel se podía “jorobar” la serie. Pero Alberto Caballero le tranquilizó: “Ya verás como te querrán”. Una predicción que se acabó cumpliendo por completo.

Petra Martínez en 'La que se avecina'.

La actriz en la actualidad no pasa por un gran momento personal. A inicios del pasado mes de mayo fallecía su marido, el actor Juan Margallo. Ambos han pasado práticamente toda la vida juntos. Se conocieron en una obra de teatro en 1964, cuando ella contaba con 20 años y él con 24, y pronto se despertó el amor entre ellos. El matrimonio recibió en 2022 el Premio Nacional de Teatro por su “profundo y permanente compromiso con la escena”.