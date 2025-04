Leticia Requejo, colaboradora de ‘Tardear’: “Hay compañeros que no tienen buen recuerdo de Enrique del Pozo”

Terelu Campos ha sido centro de muchas críticas por su paso por Supervivientes. Y tras su abandono voluntario, antes de cumplir los 21 días que se había marcado como objetivo, las cosas no están siendo mucho más sencillas para la hermana de Carmen Borrego. Y es que en Tardear han comenzado a levantar la alfombra del pasado de Terelu, poniendo sobre la mesa presuntos malos modos en la etapa en la que presentaba Con T de Tarde en Telemadrid.

En la entrega de este jueves han emitido un vídeo en el que se repasaba todo lo que se ha dicho sobre la comunicadora malagueña. Y han recogido que días atrás, en el mismo Tardear, Enrique del Pozo aseguró que Terelu “no saludaba a nadie, con despotismo, con prepotencia”. Una actitud que no entendía el cantante, porque “eres guapa, con talento, por qué esto”.

Enrique incluso señalaba que Terelu actuaba mal con compañeros ante la cámara, y con otros miembros del equipo que no podían defenderse, como los conductores. Marián Conde relató en el programa que vio cómo un asistente le daba el yogur a Terelu, y una fuente protegida destapó que Terelu se dio de baja por maternidad, y que aunque iba a cogerse mes y medio, volvió a los 15 días al saber que su sustituta estaba teniendo éxito.

José María Almoguera, hijo de Carmen Borrego y exconcursante de GH DÚO, entró a defender a su tía. “No sé qué le pasa a Enrique, que cada vez que puede, entra a darle cera a mi abuela, mi madre o a mi tía”, deslizaba. Aunque sus compañeros le corrigieron, pues nunca habría dicho nada malo de María Teresa Campos.

“Esas cosas siempre las ha contado, que no era una relación buena”, comentaba Juan Luis Galiacho sobre las Campos y Enrique del Pozo. Y que el cantante denunciaría “censura, que le habían apartado de todo. Me dio una entrevista que la corté un poco porque me dijo cosas muy duras”.

Leticia Requejo salió entonces a defender a Terelu Campos. “Me hace gracia que Enrique del Pozo lo diga, cuando también hay compañeros que no tienen muy buen recuerdo de Enrique. Está criticando cosas que él ha podido poner en práctica con otros compañeros y en otros proyectos”, sentenciaba la colaboradora. “Pero ha sido muy coherente contra las Campos”, apostillaba Juan Luis Galiacho.

Frank Blanco en 'Tardear'.

Como José María Almoguera seguía allí, Frank Blanco le preguntó por el tema de cuando Terelu se dio de baja por maternidad y regresó a las dos semanas, pues Con T de Tarde mejoró sus datos con sus suplente Ely del Valle. “Yo era bastante pequeño, no me acuerdo”, se limitó a decir Almoguera