Juan Luis Galiacho, colaborador de ‘Tardear’: “Yo le dije a Terelu Campos que quería ver su dormitorio”

Terelu Campos y todo su presente y su pasado es un tema recurrente en el programa Tardear de Telecinco. Y este jueves, entre otros asuntos, han vuelto a destapar cómo era su relación con sus compañeros cuando presentaba Con T de Tarde en Telemadrid, ya que hay gente que no guarda precisamente buenos recuerdos de ella.

Y más allá de esta cuestión, Tardear también ha buceado en el currículo sentimental de la hermana de Carmen Borrego, de la que últimamente se ha dicho que habría tenido interés por Alessandro Lequio. Y una de las historias que han puesto sobre la mesa es cuando estuvo teniendo algunas citas con el periodista Juan Luis Galiacho, que estaba presente en el plató.

Hace unos años ambos salieron en varias ocasiones, una cuestión que, por ejemplo, ya generó horas de comentarios en el programa de televisión Fiesta. Y Juan Luis ahora ha desvelado que todo empezó con una llamativa petición: “Yo le dije (a Terelu) que me apetecía ver su dormitorio”.

“A mí me gusta mucho hablar con él. A mí me importa mucho estar a gusto, y estoy a gusto cuando me interesa la conversación”, dijo Terelu en 2021 al respecto en Fiesta. Diego Arrabal incluso preguntó a Galiacho que si había visto a la Campos en camisón, y él echó balones fuera: “Primeramente, a ti no te lo voy a decir”.

Ahora, Galiacho ha admitido: “Terelu y yo nos entendíamos perfectamente”. “Yo creo que al final Terelu y yo, entre los dos, nos entendíamos perfectamente, le gusta escuchar, es de sobremesa, yo también. Pero al final éramos dos mundos muy distintos”, se sinceraba el periodista.

En Tardear le han preguntado si le hacía “tilín”. “Es que Terelu hace tilín”, tuvo a bien responder. Sobre el número de citas que tuvieron, detalla que fueron “más de dos, seguro”, y cuando le intentaron tirar de la lengua para saber si hubo beso, se limitó a deslizar: “No lo sé”.

Juan Luis Galiacho, en 'Tardear'.

“De lo otro no, porque Terelu dice que lleva diez años sin tocar varón”, apostillaba Antonio Montero, refiriéndose a encuentros íntimos.

“Todo empezó porque yo le dije que quería ver su dormitorio”, terminaba diciendo Juan Luis, al que sus compañeros llamaron atrevido. Para él, era algo de “curiosidad, periodismo de investigación”. Y ella no se negó. Pero no llegaron a tener nada porque “vamos con diferentes formas de ser”.