Adiós a otro veto en Telecinco: Gloria Camila se sentará en 'De viernes' para hablar de Rocío Carrasco y "todos" sus hermanos

Telecinco sigue volviendo a su esencia. La cadena está viendo cómo sus apuestas para el prime time sigue funcionando, con varios de sus formatos siendo líderes de audiencia o sólidas segundas opciones. Es el caso de De viernes, que poco a poco va recuperando antiguas figuras que estuvieron vetadas por la cadena. La última, Gloria Camila, quien ya anuncia que hablará de “todos” sus hermanos, incluida Rocío Carrasco.

El magacín ahonda ahora en la vida de la familia de Rocío Jurado. El primero en acudir al plató fue Amador Mohedano, quien pudo hablar tanto de su sobrina, Rocío Carrasco, además de aclarar en qué punto estaba su actual vínculo con Rosa Benito. Ahora será su otra sobrina la que decide contestar las preguntas de Santi Acosta y Bea Archidona.

El universo Mohedano va conquistando poco a poco Mediaset. Una de las primeras en acudir fue Olga Moreno, quien volvía a Telecinco tras su paso por Supervivientes: All Star. La ex de Antonio David Flores no ha sido la única en retornar a Mediaset. Ana María Aldón ha retomado su labor de colaboradora en Fiesta.

La guinda y lo más simbólico ha sido ver a Amador Mohedano regresando a un plató de Telecinco. Esto ha sido un adelanto para volver a ver a Gloria Camila como estrella en Mediaset. “Gloria Camila se abre en canal en una entrevista única, exclusiva y demoledora, donde habla de todo y de todos sus hermanos”, anuncia la promo del magacín nocturno.

Dado que se hace especial hincapié en lo de “todos sus hermanos”, es una manera indirecta de decir que hablará también de su hermana más mediática: Rocío Carrasco. La hija de la mítica tonadillera es otro de los nombres que estuvo vetado en Telecinco.

🌟¡𝗚𝗹𝗼𝗿𝗶𝗮 𝗖𝗮𝗺𝗶𝗹𝗮 𝗲𝗻 𝗲𝘅𝗰𝗹𝘂𝘀𝗶𝘃𝗮!🌟



▪️Gloria Camila se abre en canal en una entrevista única, exclusiva y demoledora, donde habla de todo y de TODOS sus hermanos.



🪩 #DeViernes

📺 A las 22:00 en @telecincoes con @barchidona y Santi Acosta.

El caso de Carrasco estuvo relacionado con la famosa “guerra de productoras” que se produjo en la cadena tras la emisión de su serie documental. No sólo hablará de Rocío, sino también de José Fernando, su otro hermano.

De esta manera, se abre completamente la veda para que Rocío Carrasco forme parte de los temas de Telecinco. Realmente, el magacín nocturno señalaba, en la visita de Amador Mohedano, no había “veto” alguno sobre hablar de la madre de Rocío Flores. “Me habéis prohibido hablar de mi sobrina”, se quejaba en directo.

“Yo no he venido antes a este programa porque decía que quería defender a mi familia. Lo que ha hecho ella [Rocío Carrasco] con todos nosotros es una barbaridad muy grande y yo no lo puedo permitir. Y aquí me decíais que estaba prohibido hablar con Rocío Carrasco”, manifestaba.

Acosta le recordaba que no estaba “prohibido”. “Bueno, pues era lo que me decía todo el mundo”, se justificaba Mohedano. “Era, era”, apostillaba Antonio Rossi, señalando así que la cadena se encuentra en otro momento.