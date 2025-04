Un soltero de Cádiz paraliza su cita en 'First Dates' por culpa de Carlos Sobera: "Nunca me ha pasado algo así en la vida"

Un día más, las puertas del restaurante más famoso de la televisiónvolvían a abrir sus puertas para recibir a los solteros más exigentes de España. First Dates sigue fiel a su cita en Cuatro y los espectadores esperan ansiosos para conocer las historias más graciosas y divertidas que ocurren en este dating show.

En la emisión de este miércoles, el programa de Carlos Sobera iba a contar con la visita de uno de esos solteros que dejan huella en el programa. Juan de 45 años y procedente de Algeciras (Cádiz) venía dispuesto a encontrar el amor.

"No tengo un prototipo de mujer que me guste físicamente porque la que es gordita es gordita y la que es bajita es bajita. Yo no tengo ningún prototipo", se presentaba el soltero gaditano en First Dates.

"Me gustan las personas con las que compartas aficiones, que les guste el teatro, el cine o la naturaleza, cosas que a mí me gustan", apuntaba Juan sobre sus preferencias. Su cita de esta noche iba a ser Rocío, una sevillana de 37 años.

"Soy una persona abierta y me gusta conocer a gente, pero soy un poco tímida al principio y me cuesta abrirme. Depende como sea la otra persona conmigo, así soy yo también", se presentaba Rocío en el programa de Carlos Sobera.

Juan, en 'First Dates'

"Podría entrar en unos patrones que me corresponden a mí", no dudaba en expresarse Juan sobre la primera impresión con su cita. Por su parte, Rocío también opinaba: "De físico bien, me ha parecido un muchacho que no me ha disgustado".

En los primeros minutos de la cita, se podía observar cómo Rocío se mostraba nerviosa. "No sé qué decirte, estoy un poco nerviosa también", se confesaba la sevillana a su cita a ciegas. "Menos mal que es un chico hablador que me ha hecho preguntas porque yo estaba un poco cortada", agradecía Rocío el buen trato de Juan de Algeciras.

Rocío, en 'First Dates'

"No he conseguido sacarle una frase entera. Todo lo que hablaba era muy plomizo, un poco de sangre, chica...", se quejaba Juan de la pasividad de Rocío durante la cita. "Estaba un poquito más cortada y claro, los nervios traicionan", se excusaba ella, conocedora de su estado.

"Puede ser que a Juan le haya molestado que yo esté un poco despistada, pero bueno yo no le doy importancia", argumentaba la sevillana que no estaba muy atenta a las palabras de su cita en First Dates.

Momento donde Rocío fija la mirada en Carlos Sobera, en 'First Dates'

"Me encuentro extraña aquí con Carlos Sobera, por ahí pasando", le decía Rocío a Juan sobre uno de los motivos de sus despistes. En ese momento, el de Algeciras no dudó en levantar la voz y realizar una queja pública sobre este asunto: "Yo estoy solo pendiente de ella, y ella solo pendiente de Carlos Sobera. Jamás en la vida he tenido algo parecido. Nunca me había pasado".

La decisión final entre ambos solteros andaluces estaba vista para sentencia. "Tendría una segunda cita porque me parece un chico agradable y simpático, me gustaría conocerlo un poquito más", decía Rocío. "No hemos compartido la comida, me he sentido raro porque te preguntaba y no me contestabas. Estabas más pendiente del resto y no te he visto pendiente de mí y no creo que te haya gustado la cita", sentenciaba Juan a su cita por lo ocurrido durante la cena en First Dates.