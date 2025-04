Pilar Eyre, colaboradora de TV: "A Bárbara Rey no la demanda el emérito porque tiene la escopeta cargada"

La última decisión del rey emérito Juan Carlos I ha sido la noticia día. El mandatario ha presentado una demanda en Suiza contra Corinna Larsen, su expareja. Esta sería la segunda denuncia del monarca, después de que hace solo unos días se presentara una más, esta vez contra Revilla.

De acuerdo al emérito, las declaraciones del cántabro en diversos medios de comunicación faltaron a su honor. Y aunque reclama una indemnización de 50.000 euros, ahora está dispuesto a perdonarlo si se compromete a no volver a hacerlo ni a decir nada más.

Lo cierto es que hasta mayo no se tendrá una fecha precisa en la que eventualmente se enfrentará con Revilla. Esta nueva demanda, que ya ha sido emprendida contra Larsenn, se trata de una ofensiva judicial en toda regla que se suma a la lista.

Aunque la relación entre la princesa alemana y el rey emérito actualmente es inexistente, ella le había interpuesto anteriormente una demanda en Londres, que perdió. Su expareja le acusó de acosarla tras negarse a devolverle 65 millones de euros, que ella había interpretado como un regalo.

Desde que se supo la reciente noticia, los medios de comunicación no han parado de hablar de ello. Y como era de esperar, el tema también fue comentado en profundidad desde Más vale tarde.

La encargada de detallar la información fue Pilar Eyre, periodista, escritora y colaboradora de televisión, quien explicó el motivo por el que don Juan Carlos no presentará una denuncia contra uno de los personajes a los que más se le ha asociado en los últimos meses: Bárbara Rey.

La vedette ya fue cuestionada por este mismo tema. "Me parece que no sé quién aconseja a este señor, con este señor me refiero al rey, para que haga las cosas que hace, de verdad. Me parece que no... O sea, hay que ver cómo le afecta la edad a mucha gente", sentenciaba hace unas la actriz ante los micrófonos de Europa Press al ser interrogada por las últimas decisiones del emérito.

"Estoy convencida de que va a haber más, desde luego. Espero que no nos toque a ninguno de nosotros, pero no creo que ninguna de las próximas sea a Bárbara Rey", puntualizó ante la atenta mirada de Iñaki López y Cristina Pardo, presentadores del programa de LaSexta.

"De momento tenemos noticia de dos demandas, pero yo no sé si tú piensas que puede haber más porque aquí ha hablado mal mucha gente del emérito, empezando por Bárbara Rey", pronunció Cristina Pardo ante la entrevistada.

En cuanto a si el rey podría denunciar a la exvedette, la colaboradora de televisión confesó que no era posible, ya que "Bárbara tiene la escopeta cargada". De acuerdo a la Eyre, esta opinión surge de una conversación que tuvo con una persona cercana al monarca.

Y añadió: "Bárbara no es una tonta y sabe de lo que va todo. Se ha dicho que es una resistente y una superviviente", dijo muy abiertamente. Además, confesó que "debe de haber guardado pruebas de todo y le sería muy fácil demostrar todas estas afirmaciones. Y si no las tiene, el rey cree que sí", indicó finalmente la periodista durante la emisión de este miércoles, 9 de abril, en Más vale tarde.