Ernesto Alterio, actor, desvela en ‘El Hormiguero’ su mala experiencia con las setas: “No hay que hacer esto”

El Hormiguero no recibió a un solo invitado este miércoles, sino a dos: Quim Gutiérrez y Ernesto Alterio. Y es que ambos estrenan una nueva comedia, Un funeral de locos, dirigida por Manuel Gómez Pereira, y la cual han promocionado esta noche durante su visita a Antena 3.

Una cinta en la que también participan Antonio Resines, Inma Cuesta y Belén Rueda, y que como la première era cerca, estos tres actores tuvieron a bien acercarse a saludar a los espectadores, dando mucho dinamismo a la entrega.

En Un funeral de locos, una de las tramas tiene en su epicentro un bote de tranquilizantes, pero que en realidad contenía una droga, speed. Y por eso, Pablo Motos aprovechó para lanzar a los invitados una pregunta controvertida: “¿Os habéis cogido un buen pedo sin pretenderlo?”.

“Pretendiéndolo también”, comenzaba a responder Ernesto Alterio con humor. Y con esto como percha, Pablo Motos quiso saber sobre la vez que vio a un amigo con cara de cabra. El nominado al Goya por Días de fútbol contó entonces que todo sucedió por unas setas (alucinógenas), “y comí más cantidad. Era muy jovencito”, relataba.

“Dios mío, eso se nos fue de las manos, empecé a ver a mi amigo con cara de cabra”, rememoraba. Él mismo llegó a mirarse al espejo para ver si también tenía cara de cabra, pero no era así, aunque su amigo se lo decía. “Mi novia, que no había comido, se asustó y me llevó al ambulatorio”, detallaba a Pablo Motos.

De esta manera acabó en un ambulatorio del centro de Madrid, a las tres de la madrugada, “donde había habido peleas multitudinarias”. A su lado tuvo una mujer que se había tragado “una bola de cocaína. O eso a lo mejor me lo he inventado”.

Cuando el médico le preguntó qué le sucedía, le respondió: “La realidad no la veo como es”. Y entonces le dio dos opciones: que se quedase allí, en el centro sanitario para que le vigilaran, “o te vas a casa y que te vigile tu novia”, y se decantó por esa última opción. “No hay que hacer esto, esto está mal”, recomendaba a la audiencia.

Más adelante, Pablo Motos le preguntó a Ernesto por su madre, quien siempre le ha recomendado a él y a su hermana Malena Alterio tener un plan b por si el mundo de la actuación se complica. “Ella quiere que compremos un taxi. Que Malena haga la jornada de día y yo haga la noche. Esto lo ha tenido de siempre, porque la profesión de actor es muy inestable, y para tener algo para las vacas flacas”, desveló el hijo de Héctor Alterio.