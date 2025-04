Romina Power habla como nunca de su relación con Al Bano en ‘El Hormiguero’: “Él me robó de la cuna”

Al ritmo del éxito Felicità entraban al plató de El Hormiguero Romina y Al Bano. La que fuera pareja sentimental volvió a unir sus carreras musicales hace una década, y ahora preparan una nueva gira, que le hará parar por Madrid, A Coruña y Marbella en España. “Esta canción tiene 42 años y es un himno en el mundo”, reconocía el que fuese Girasol en Mask Singer.

“Fuisteis la pareja más mítica de la música en los 70 y los 80 y volvisteis hace unos años”, introducía Pablo Motos este martes la charla. Según los invitados, en sus conciertos cantarán juntos y también por separado, y ha sido un poco complicado volver a empastar las voces, pues ella ha tenido que bajar el tono, mientras que a Al Bano le gustan los tonos más altos. “Espero que se pueda escuchar cuando canto, al lado de él es difícil escuchar mi voz”, bromeaba la hija de Tyrone Power.

Romina, en concreto, llevaba 10 años sin pisar España y le ponía “muy alegre, muy feliz” el regresar, pues lo visitó muchas veces en los años 70. Más adelante, reconocería que le encantaba viajar por el país en Land Rover, y que disfrutaba con los paradores, “el olor, el sabor de España. Hay un ambiente particular”.

“¿Felicità la cantáis al principio o al final del concierto?”, quiso saber Pablo Motos. Y Al Bano le confirmó que la hacen al final, y que no la cantan dos veces, pero que “si la quieren, la cantamos cien veces. Cada canción tiene su historia, su tiempo, su gran emoción para regalar al público”. “No vamos a contar todo ahora, si no, qué sorpresa hay”, añadiría Romina, no queriendo mostrar todas las cartas antes de tiempo.

El dúo separó sus carreras artísticas en 1994, y luego rompieron como pareja en 1999. Y volvieron a unirse por el 70 cumpleaños de Al Bano, hace 11 años, por idea de un mánager, que fue quien llamó a Romina. “Sabía que iba a decir que no”, afirmaba el cantante, que creyó que era una broma cuando el mánager le dijo que ella había accedido.

“¿Cómo os sentisteis juntos?”, lanzaba el presentador. “Como si no hubiera pasado el tiempo, es como caminar en bicicleta, no se olvida”, admitía Romina. Y Pablo Motos también quiso saber cómo es la relación cuando no están cantando. “Cuando hay que discutir, discutes. Cuando hay que reír ríes. Cuando hay que comer comes, y cuando hay que cantar, cantas”, resumía Al Bano.

Ambos se conocieron cuando Romina tenía 16 años. “Él me robó de la cuna”, bromeaba la también actriz. Se casaron estando ella embarazada de su primera hija, y solo podían darse el sí quiero un domingo en el que él no tenía concierto.

“Lo hicimos sin decir nada a nadie, porque queríamos hacer una cosa muy íntima”, reconocía Romina. Sin embargo la prensa internacional se enteró, y la iglesia y los alrededores se llenaron de admiradores. Por eso, cuando el cura dijo si Romina deseaba casarse con Al Bano “toda la iglesia y toda la calle y toda la plaza dijo sí”.