Los médicos evacúan a un concursante de 'MasterChef' entre gritos de dolor: "¿Cómo me puede pasar esto a mí?"

Susto enorme en la segunda entrega de MasterChef. Este lunes, 7 de abril, Flores no pudo terminar la primera prueba en el talent show que emite Televisión Española al sufrir unos fuertes dolores. El aspirante llegó a cocinar parte de su menú, que debía incluir ingredientes de color amarillo, como chantarelas, mostaza de Dijon o cúrcuma.

"¿Qué pasa por aquí, Flores? ¿Cómo va esa espalda?", preguntó Pepe Rodríguez, comprobando que el concursante realizaba sus elaboraciones a duras penas. "Tengo una hernia discal que nunca me da lío, pero por ser esta noche...", reconoció el educador canino.

Al parecer, el participante sufrió un "accidente laboral" cuando solo tenía 21 años: "Me destrozó la espalda completamente, hasta el punto de no saber si volvería a andar. Después de una lucha muy fuerte, volví a andar y hasta el día de hoy, que estoy de maravilla".

Eso sí, "cada cinco años, lo de la espalda me tiene que recordar que está aquí", señaló Flores. Cristina Cifuentes, que acompañaba a Rodríguez en el 'paseíllo' por los fogones, le contó su experiencia: "Yo tuve un accidente y también me dijeron que probablemente saldría en silla de ruedas del hospital. Te recomiendo que hagas pilates".

"Me lo apunto", aceptó el joven, antes de que su espalda dijese 'hasta aquí' en el momento de emplatar. Lo siguiente que vieron los espectadores de La 1 del alicantino o, mejor dicho, escucharon, fueron sus gritos desgarradores de dolor. "Llama a alguien", le recomendó Ana María, realmente preocupada.

"Ánimo, Flores, de verdad. Un último esfuerzo", le animó la administrativa de Jaén, pero la molestia era paralizante para el de Alicante. Este se tiró al suelo y siguió gritando: "Necesito que me pinchen. No puedo caminar. No puedo separar la espalda del suelo".

El susto era visible en las caras de sus compañeros. Pepe decidió acercarse al chico y le preguntó: "¿Llamamos a la ambulancia para que te lleve al hospital?". "¿Cómo me puede pasar esto a mí ahora?", lamentó, mientras que el dueño de El Bohío le aseguraba que "lo importante es la salud".

Flores abandona 'MasterChef'

Los servicios médicos accedieron a plató y se llevaron en camilla a Flores, del que nada se supo en la prueba de exteriores. Fue antes de la prueba de eliminación cuando el aprendiz de chef comunicaba que su lesión le incapacitaba para continuar en el formato de Shine Iberia.

"Muy a mi pesar tengo que abandonar, pero quiero agradecer a todos mis compañeros cómo me han ayudado y también al equipo del programa, que no podía haberme cuidado mejor. Pero es tiempo de descansar y de recuperarse para volver lo más fuerte posible", afirmó, en una entrega en la que precisamente su amigo incondicional, Jorge, fue el expulsado.