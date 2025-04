Iban García, presentador de ‘Los vecinos de la casa de al lado’: "La isla de las tentaciones’ hace que la televisión siga viva”

El pasado lunes, 31 de marzo, arrancaba en Mitele PLUS la segunda edición de Los vecinos de la casa de al lado, un reality cuyo casting lo componen rostros del 'universo Mediaset' y que en su primera temporada ganó Mayka Rivera, de La isla de las tentaciones 2.

Precisamente, en el exitoso reality de Cuarzo 'ha pescado' el grupo de Fuencarral con el objetivo de estirar el chicle a una edición histórica. De paso, daba a sus protagonistas una nueva oportunidad a que saldaran cuentas pendientes. Los elegidos para convivir en el pisito han sido Alba Rodríguez, Sthefany Pérez, Bayan Al Masri, Álvaro Rubio, Gerard Arias y Mayeli Díaz.

Iban García es el encargado de presentar el programa. El creador de contenido, sucesor de Cristina Boscá, es un todo un experto de los realities. Comenzó de colaborador con 17 años comentando este tipo de formatos en la televisión vasca.

Ya en la cadena de Fuencarral, Iban García fue Community Manager de Pesadilla en el Paraíso, y también presentó junto a Alexia Rivas Infiltrados en Honduras, un espacio de Mitele PLUS que descubría los entresijos de Supervivientes.

Y, ahora, da el salto para convertirse en maestro de ceremonias de este formato creado por Mediaset España y producido en colaboración con Cuarzo Producciones (Banijay Iberia) que no deja de dar momentos virales. Las galas de inmunidad y expulsión pueden seguirse lunes y miércoles (21:00) en la plataforma.

¿Cómo afrontas el reto que te ha puesto la cadena?

Pues lo afronto con mucha ilusión, muchas ganas. Y presión también, no te voy a mentir, porque al final es la primera vez que hago algo tan grande, con tanta responsabilidad. Y agradecido a la cadena, a Mediaset y a las productoras de que confíen un montón para esta oportunidad.

¿Cuáles son los miedos que se te vienen así ahora mismo a la cabeza?

Los miedos surgen siempre que te ofrecen algo así de grande. Yo me he dedicado a las redes muchísimo tiempo. Me siento conectado a las redes. He hecho muchas cosas en la televisión, pero nunca he estado llevando a cabo este papel de maestro de ceremonias, con tantos colaboradores, tanto público. Y ese realismo que tienen las conexiones con las casas, entradas, salidas, gestionar situaciones que igual a veces se te van de control.

¿Cómo sentiste tu propia puesta de largo?

El lunes ya lo estrenamos y pude verme en esa situación, y la verdad que me sorprendí a mí mismo, porque estuve muy cómodo, muy a gusto y muy sociable con todo, que para mí era y es el objetivo más importante de este trabajo. Disfrutar de lo que estoy haciendo, hacerlo bien, presentar bien, pero a la vez disfrutar y hacer disfrutar a la gente.

Iban García, en una imagen promocional del reality.

Esta temporada la podemos considerar casi un spin-off oficial de La isla de las tentaciones.

Sandra Barneda me dijo: “Te damos ya aquí el testigo y te lo dejamos calentito”. Ellos vienen de La isla de las tentaciones de una temporada brutal, exitosa mundialmente, que nos ha dado tantas alegrías televisivamente hablando, y en entretenimiento. Y sin olvidar también esas situaciones que Sandra ha vivido allí en la isla, que han sido tan graciosas para verlas desde casa, pero es tan complicado, supongo, de vivirlos en persona.

¿Contento con los participantes?

Es una auténtica maravilla, es un casting brutal. Son buenísimos dando contenido, dando entretenimiento. Son gente joven, con muchas ganas y mucha intensidad de vivir la vida y sobre todo el amor. Cada uno con sus movidas, cada uno con sus cuentas pendientes, con muchos secretos que todavía la gente no sabe y que vamos a ir descubriendo poco a poco.

¿Crees que te costará mantener un poco la imparcialidad, para que no se vea quiénes pueden ser tus favoritos?

Claro. Siempre he sido muy seguidor de realities, me encanta. Y este que estoy presentando ahora yo lo estoy viviendo como espectador también. Puedo estar en casa viéndolo hasta la una de la mañana, y lo veo por las mañanas también. Yo creo que el truco está ahí, como cuando Mercedes Milá presentaba Gran Hermano y veía el 24 Horas, y lo vivía como si fuera un espectador más, pero luego tiene que ser como ese cambio de chip de decir: 'Vale, ahora yo no soy seguidor del formato, sino que soy el presentador. Y no se me puede notar quién me cae peor o mejor, o si estoy a favor de las cosas que se hacen o no. Soy imparcial, todo el mundo me cae bien'. También tengo una directora maravillosa, que está muy pendiente de mí, y me dice: “Cuidado con este comentario que se acaba de hacer'. Me siento muy arropado por el equipo, que me está enseñando mucho, y estoy muy cómodo con ellos.

Con Los vecinos continúa la apuesta de Mitele por los programas propios en general y por el reality en particular.

Sí. Al emitirse en streaming, no dependemos de una parrilla, o de publicidades. Vamos sin cortes y, por ejemplo, en el estreno en vez de hora y media duramos una hora y 40 minutos. Entonces esperamos también ese pequeño margen que nos permite ser naturales y poder ir introduciendo temas sobre la marcha y conectando con las casas.

Iban García en el plató de 'Los vecinos de la casa de al lado'.

También tenemos la señal 24 horas, con cuatro señales en Mitele Plus, donde el espectador elige en qué apartamento quiere estar en cada momento. Y este año como novedad tenemos un chat cuando acaba la gala de los lunes y miércoles y los espectadores a hacer sus preguntas a los participantes y podemos reaccionar con ellos, que es una maravilla también.

Para ti como espectador, ¿cuál es el reality por excelencia de la televisión?

Supervivientes es el programa que más intensidad me transmite, y el que como espectador más me emociona. Y me hace gracia ver cómo pasan esas situaciones tan extremas en unos lugares tan lejanos al nuestro, a España. El ver lo real que es, lo que se sufre allí, todo lo que hace que la televisión esté viva, y es un reality en estado puro, al igual que La isla de las tentaciones. Un programa que hace que la televisión sea maravillosa de ver y que siga viva hoy en día.

¿Qué proyectos tienes ahora mismo en el horizonte?

Sigo en Play Zeta. Estoy contentísimo de formar parte del equipo, dándolo todo cada jueves en el canal joven de RTVE. He dejado ahora hace unas semanas el pódcast que presentaba en MTMad, En todas las salsas, porque quería poner toda mi atención a vecinos, porque al final quien mucho abarca poco aprieta. Y a la vez también estoy dedicándole todo el tiempo a mis redes sociales personales, que es de donde vengo, y quiero seguir prestando muchísima atención a mi TikTok, a mi Instagram y a mi canal de YouTube. Y luego todos los proyectos que van saliendo y que son más novedosos, más campañas de publicidad y todo este tipo de cositas.