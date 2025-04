La vida actual de Saray Montoya, de participar en 'Supervivientes' a ser atacada: recibió 13 puñaladas

Supervivientes es uno de los programas de televisión de supervivencia más populares de España, emitido anualmente en Telecinco. Cada temporada, un grupo de famosos y anónimos se enfrentan a duras pruebas físicas y psicológicas en un entorno natural, generalmente en una isla remota, con el objetivo de ser el último en pie y ganar el codiciado premio. El programa destaca por su mezcla de aventura, competencia y drama personal, lo que lo convierte en un fenómeno televisivo de gran audiencia.

Una de las claves de su éxito es la diversidad de personajes que participan cada año. El casting siempre incluye a una amplia variedad de personalidades, desde celebrities del mundo de la televisión, la música o el cine, hasta personas que han ganado popularidad en programas anteriores, y algunos concursantes menos conocidos, pero igualmente interesantes por sus historias personales.

Un ejemplo de esta diversidad es Saray Montoya, que participó en la edición de 2018 de Supervivientes. Saray es conocida por su participación en el programa de Cuatro Gipsy Kings, que la catapultó al estrellato y le permitió ganarse un lugar en el corazón de los espectadores. Su presencia en Supervivientes generó gran expectación debido a su personalidad arrolladora y su carácter extrovertido, que la hicieron destacar dentro de un programa tan competitivo y lleno de retos extremos.

Saray no solo atrajo la atención por su personalidad, sino también por su historia y por cómo enfrentó los desafíos del programa. Aunque no ganó la edición, su participación dejó una huella en la audiencia, que siguió sus aventuras, conflictos y momentos emotivos.

¿Quién es Saray Montoya? Saray nació el 25 de mayo 1980 y creció en Sevilla junto a los Farrucos, su familia, con la que inició su camino en el mundo del flamenco. A los 6 años debutó sobre el escenario junto a ellos, logrando un gran éxito. Posteriormente, se convirtió en una diseñadora que conquistó al público cuando apareció en la pantalla junto a su familia en el programa de Cuatro, Gipsy Kings.

Tanto gustó el personaje de Saray en este programa de Cuatro que en 2018 fue llamada para participar en Supervivientes. Sin embargo, esta fue expulsada del reality de Honduras por medidas disciplinarias tras agredir a una de sus compañeras de programa, Romina Malaspina.

En cualquier caso, su participación en este reality de Telecinco fue de gran importancia debido a que ganó bastante dinero para que ella y su familia cambiaran de estilo de vida. De hecho, se compraron una vivienda valorada en 500.000 euros en Sevilla.

Sin embargo, no todo han sido buenas noticias para Saray y su familia. En 2021, Saray contó que sufrió puñaladas presuntamente por parte de su suegro y su cuñado : "El hermano de mi marido entró y se lió a palos con mi niña. Entonces vinieron todos los hombres a por mí. Empezaron a cuchillazos, con tijeras, se ensañó…", explicaba.

Desde el hospital narraba que esto tuvo lugar al parecer debido a una disputa familiar entre hermanos . "Mi marido y su hermano. Ellos siempre han mantenido mucha envidia. Yo no tengo nada, lo que tengo es por mi trabajo", contaba.

Saray Montoya denunció este "un intento de homicidio" y manifiestó la necesidad de hacer justicia. "Mi familia gritaba y los mismos vecinos llamaron a la policía. La policía vino, vio el percal y se fueron a por ellos. Les di nombre y direcciones, pero ya no estaban, están perdidos".

"Han venido y no nos ha dado tiempo de nada, ni de quitarnos ni de hacer nada. Me han dado palos. Vinieron con dos tijeras, cogían impulso para pegarme puñaladas. A mi madre le han cortado la cara. A una prima mía, que quería defenderme, también la han apuñalado. Esto no se hace, es de cobardes", explicaba ella.

También contó lo siguiente: "Estábamos acostadas en el sillón y mi hija me preguntó si estábamos vivas o muertas", debido al shock que había vivido tras esta situación tan horrible.