Marieta no se lo piensa y lanza un dardo a Montoya en pleno directo: "Lo que tiene que hacer es coger la maletita e irse"

Desde que los vimos en La isla de las tentaciones, Anita y Montoya no han parado de demostrar de lo que son capaces. Ahora, desde Honduras, en cada oportunidad que tienen sacan a relucir su personalidad.

No es de extrañar que en esta ocasión desde Fiesta, programa que cada fin de semana ocupa las pantallas de Telecinco, dedicaran un espacio a comentar la reciente situación en la que se encuentra la de Barcelona.

Desde que Anita pisó la arena de Cayos Cochinos, batiendo un récord de altura con un salto de 20 metros desde el helicóptero de Supervivientes, no ha parado de darlo todo. "Sus dos collares de líder han resultado en que sus compañeros la vean como una de las rivales más fuertes y eso ha provocado que la hayan nominado", comenzó diciendo Emma García, presentadora del magacín.

Para profundizar un poco más en el tema desde el programa contaron con la presencia de Candela, quien es defensora de Anita. "Estamos viendo a la verdadera Anita. En La isla de las tentaciones solo salían pequeñas cositas", comentó la invitada.

La presentadora estuvo de acuerdo. "Son realities diferentes que no tienen nada que ver. En uno te muestras cómo eres fogosamente y en este todo lo contrario", dijo, dando así una respuesta ante las miradas de sus compañeros en plató.

De tales comentarios surgió un gran debate en el que brotó el nombre de Montoya. "Anita trabajaba desde casa", añadió Candela. "Las cosas como son, ella tenía una empresa bien montada", puntualizó entonces Kike Quintana. La invitada no se quedó callada y contestó: "Bueno, Montoya también tenía una empresa montada".

"No. Mi pobre Montoya ha sufrido como un perro", sentenció Quintana, mostrándose afligido ante la acusación de la que está a favor de la catalana. Tras las intervenciones de los colaboradores, Marieta no pudo callarse y estalló: "Lo que tiene que hacer Montoya es cogerse la maletita e irse".

Emma García junto a sus colaboradores. 'Fiesta'.

Quintana no pudo contenerse y respondió a la tertuliana: "Mentira. Marieta, llevas un rato callada y has hablado para que suba el pan. Montoya ha sufrido mucho". La de Alicante no se contuvo y expuso la actitud del sevillano: "No puedo creer que penséis que no es forzado. Si él ve la cámara de repente le entra el calor por el cuerpo y se vuelve un intenso y un pesado", exclamó.

Candela le dio la razón: "Él tiene un 'yoismo' que no cabe. La frustración la lleva mal. Necesita una cámara para él". Fue entonces cuando Emma García reaccionó y añadió: "Necesita protagonismo".

"Es muy intenso y te saturas, pero es gracioso y buen tío", continuó por su parte la invitada. "Es intenso y todos quieren estar a su lado por protagonismo, si no mirad a Carmen Alcayde, Anita y todos los demás", se escuchó decir desde plató a otro de los colaboradores.

"Montoya lleva diciendo tres o cuatro meses lo mal que lo pasó en La isla de las tentaciones mientras se estaba acostado con Gabriela. Es que se nos está olvidando", sentenció Marieta, recordando la actitud del sevillano. Al escuchar esto, Kike Quintana dio un giro a la conversación y volvió a Anita: "Es una maravilla de concursante, pero si algo tiene es que es una víctima de manual", sentenció, cerrando así el tema en Fiesta.