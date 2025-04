Luis Zahera no se calla y confiesa lo que realmente piensa de José Luis Moreno: "Pedazo de psicópata"

Los gallegos tienen fama de no responder con claridad y de no decir 'ni sí ni no'. De ahí vienen las clásicas respuestas 'a la gallega'. La costumbre de responder a preguntas con otras preguntas. Un tópico extendido pero que no siempre se cumple. Un ejemplo es la última entrevista a Luis Zahera en TV3, donde no ha dejado títere con cabeza.

El actor de Santiago de Compostela acudió a Col·lapse, el exitoso programa de TV3 presentado por Ricard Ustrell. Zahera se encuentra promocionando la película Tierra de nadie, el thriller que protagoniza junto a Karra Elejalde y Jesús Carroza.

El largometraje está dirigido por Albert Pintó y se estrenó en los cines de toda España el pasado viernes 28 de marzo. Tierra de nadie se ambienta en Cádiz y cuenta la historia de tres viejos amigos atrapados en un polvorín que pondrá a prueba su amistad.

Durante el repaso de la trayectoria del actor, el ganador de dos Goyas por El reino y As Bestas habló con Ustrell de su experiencia en rodajes. Y de si hay personas difíciles en los mismos. "Creo que antes había más imbéciles. Dios tenga en su gloria a Arturo Fernández. Minimamente complicado a mi entender", comenzaba Zahera.

El gallego rodó "unos capitulares" con el galán asturiano y su impresión no fue muy positiva. "Con toda la humildad. Un tipo peculariar. Generaba una distancia. Una cosa extraña. No sé", explicaba el intérprete.

Luis Zahera continúa expresando a Ricard Ustrell lo que le transmitía el mítico actor: "Energia negra, nube negra. Emite una cosa, no sé... Las maquilladoras no podían tocarle. Venía una maquilladora que le ponía un espejo, otra con una bandejita y ya él se maquillaba".

No se quedó ahí el famoso actor de series como Vivir sin permiso y Entrevías. Acto seguido, Luis Zahera cargó contra José Luis Moreno. El famoso productor de televisión y showman que recientemente fue condenado a devolver más de 35 millones de euros a su exsocio Alejandro Roemmers, con el que ideó una superproducción sobre la vida de Francisco de Asís.

Para el de Santiago de Compostela, José Luis Moreno es "un pedazo de psicópata": "Humildemente y por hacer una gracieta. Van cayendo por su propio peso. Antes se mantenían esas glorias. Ahora vienen productores nuevos, sangre nueva, entrevistadores nuevos, directores nuevos".

El actor gallego se muestra muy duro con el ventrílocuo y deja una reflexión final sobre este tipo de actitudes: "Esa gente cae por su propio peso porque es insostenible tener un brasas en un rodaje. Yo que sé, somos todos iguales. Hacemos la película entre todos. Creo que este tipo de actitudes penalizan gravemente y no te columpies, como se decía en los 80".