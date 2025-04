La metedura de pata de Lydia Lozano sobre Ana Guerra en pleno directo: "Te deseo que te vaya muy bien en 'La Voz'"

Si hay alguien que sepa dar momentazos, esa es Lydia Lozano. La periodista ha acudido como invitada al pódcast de Xuso Jones y Ana Brito, Poco se habla, donde ha dado detalles sobre cómo vivió la boda de Ana Guerra y Víctor Elías, dado que fue una de las convidadas del enlace. Ahora bien, lo que iba a ser un momento de confidencias fue una situación de desternillantes lapsus de la comunicadora que provocaron carcajadas.

Lydia Lozano hizo referencia a que el enlace de la cantante y el músico no hubo apenas alcohol. Uno de los comentarios que más se dijo tras la boda fue que no hubo barra libre, dado que los novios no beben. La periodista no sólo ha mostrado su comprensión con esta decisión, sino que quiso explicarla de nuevo a Jones y Brito.

Fue ahí cuando surgió el primer lapsus, al confundir a Elías con Fran Perea. Ambos fueron estrellas en Los Serrano y ambos tuvieron tramas en las que vivían un ‘amor prohibido’ con sus hermanastras, encarnadas por Verónica Sánchez y Natalia Sánchez.

“A mí la boda me encantó, porque Fran Perea tuvo un problema con el alcohol. Entonces, me pareció muy bien que hicieran un enlace en el que no hubiera bebidas alcohólicas”, comentaba la tertuliana de Mañaneros.

Ahí surgió un momento de desconcierto. Brito le preguntaba por Fran Perea, dado que nunca se ha hablado con que el actor y cantante tuviese un problema con la bebida. Ahí, Lozano señalaba que hablaba del “marido” de la exparticipante de Operación Triunfo. Al poco de pronunciar su respuesta, la periodista se dio cuenta del error.

Xuso Jones y Lydia Lozano en 'Poco se habla'.

“¡Ay! Oye, ¿esto se puede cortar, por favor?”, preguntaba Lozano entre risas, aunque visiblemente ruborizada. “Es Víctor Elías”, recordaba Xuso Jones. “Pero es que yo estaba flipando en colores”, agregaba Brito, quien le decía a Lozano que “no lo iban a cortar”.

“¡Vais a tener un programa donde se dice que el marido de Ana Guerra es Fran Perea!”, exclamaba Lozano. “Pero si lo has dicho tú”, recordaba Brito. Una discusión que se decía entre risas y carcajadas y que recordaba a otros lapsus que ha vivido la periodista cuando anunció la muerte de Manzanares o recordó que una invitada de Mañaneros era “transgénica”.

Lozano cometió otro lapsus a la hora de pedir disculpas a Ana Guerra, al confundir La Voz con Tu cara me suena. “Ana, te quiero mucho. Te deseo que te vaya muy bien en La Voz”, decía la comunicadora mirando a la cámara. “¿En La Voz?”, cuestiona Jones. “No, en Tu cara me suena”, rectificaba la periodista, consciente de que había vuelto a meter la pata.

Un momento lleno de carcajadas que ha logrado convertirse en otro momentazo para la periodista, quien próximamente tendrá otro proyecto en TVE, dado que será una de las colaboradoras de La familia de la tele, que aterrizará pronto en las tardes de La 1.