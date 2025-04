Edurne y David Bisbal en dibujos animados: 'La Voz Kids' calienta motores para el estreno de su décima edición

La primavera es sinónimo del regreso de emblemáticos talent shows en Antena 3. La cadena acaba de lanzar la duodécima edición de Tu cara me suena con gran éxito, al lograr su segundo mejor dato histórico de cuota de pantalla en todo su recorrido en televisión. Pero la cadena prepara el desembarco de otro de sus formatos: La Voz Kids.

Con una promo que anuncia que “muy pronto” llegará el talent infantil a la cadena, Antena 3 ha innovado y ha querido recordar el espíritu familiar del programa producido por Boomerang. Por ello, el avance convierte a los cuatro coaches en personajes de animación.

David Bisbal, Edurne, Manuel Turizo y Lola Índigo se pasan al 2D en una emocionante promo en la que se puede ver cómo la cantante de Collado Villalba y el artista de Montería toman el relevo en el puesto de coaches a Rosario Flores y Melendi.

Con los cuatro en sus posiciones, los cantantes se ponen unas gafas de realidad virtual que los trasladan a un universo en el que se les puede ver con poderes dignos de los superhéroes, con Edurne convertida en una especie de Starfire a la madrileña o con Lola Índigo utilizando una especie de látigo a lo Wonder Woman.

Los cuatro rivalizan por hacerse con las mejores voces y apretar el pulsador que les permite girarse. Una promo con una estética de animación 2D que evoca a aquellas series míticas de finales de los 90 e inicios de los 2000, como Teen Titans, Totally Spies o Código Lyoko.

Promo Temporada 10 'La Voz Kids'

Una manera de lo más divertida de ir calentando motores para una de las apuestas fuertes de Antena 3 para su prime time. Si hay un lugar donde la cadena ha demostrado músculo es en sus talent shows. El canal de Atresmedia ha mostrado un liderazgo sólido en los viernes con La Voz al inicio de esta temporada televisiva y lo ha continuado con El desafío.

Ahora con Tu cara me suena brillando en la noche de los viernes, queda por saber qué día será el que Antena 3 elija para La Voz Kids. Dados los antecedentes y su espíritu familiar, se espera que regrese a la noche de los sábados, una de las franjas más complicadas para la cadena. No obstante, no hay todavía fecha confirmada ni tampoco cuál será su franja.

Esta décima edición de La Voz Kids tiene el añadido de la expectación que hay de ver a Edurne debutando como coach. La cantante había sido uno de los rostros imprescindibles de Telecinco con su labor de jurado en Got Talent, uno de los formatos más exitosos de la cadena de Mediaset.