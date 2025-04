Melani, la niña prodigio de 'Tu cara me suena': "Mis amigas van a flipar cuando sepan que he imitado a Sabrina Carpenter"

Melani García en una imagen promocional de 'Tu cara me suena 12'.

Apunten el nombre de Melani García. Con 17 años, la valenciana es la primera concursante menor de edad de Tu cara me suena, que este viernes vuelve a Antena 3 con su duodécima edición. Bertín Osborne, Ana Guerra, Manu Baqueiro, Gisela Lladó, Goyo Jiménez, Esperansa Gracia, Mikel Herzog Jr. y Yenesi completan el casting.

Su carrera está siendo fulgurante pese a su corta edad. Su 'nacimiento' televisivo fue en 2018, cuando se proclamó ganadora de la cuarta temporada de La Voz Kids. Melani, que formaba parte del equipo de Melendi, enamoró a todos con su potente chorro de voz de corte lírico.

Su participación en la versión infantil del talent de Atresmedia hizo que TVE la eligiera para representar a España en el Festival de Eurovisión Junior en 2019 con la canción Marte. En 2020, fue portavoz del certamen y, al año siguiente, miembro del jurado del festival.

Tras unos años de descanso, la televisión pública la recuperó para presentar junto a Ruth Lorenzo y Marc Clotet Eurovisión Junior 2024 en Madrid. Y ahora, se enfrenta a las valoraciones de Àngel Llàcer, Chenoa, Lolita y Florentino Fernández en el exitoso formato de Antena 3.

"Mi mayor reto es poner la voz y que se parezca. En mi caso, mi tono es más agudo, más lírico. Y, de repente, hacer personajes con otro estilo de voz, más grave, me cuesta. Pero poco a poco voy descubriendo mi voz", cuenta a BLUPER antes de pasar por el clonador de Tu cara me suena.

Melani García en un evento de RTVE en septiembre del año pasado. GTRES

En la primera gala, Melani se meterá en la piel de Cèline Dion con L'hymme à l'amour. "Mis amigas van a flipar cuando sepan que he imitado a Sabrina Carpenter", adelanta la cantante, que en Tu cara me suena viene a confirmar que tiene un talento absolutamente prodigioso. Pero no deja de ser una niña.

De hecho, Melani compagina las grabaciones del programa (y los ensayos que conlleva) con sus estudios en 2º de Bachillerato. "Lo llevo bien porque soy muy empollona", dice para detallar sus jornadas maratorianas: "Los martes grabo y vuelvo a Valencia a las cuatro y media de la madrugada para ir al día siguiente al instituto".

"Con ocho años les dije a mis padres que quería cantar y me apoyaron desde el primer momento"

La valenciana, eso sí, tiene muy claro que tras la EvAU, la antigua Selectividad, quiere estudiar un Grado en Bellas Artes y el superior del Conservatorio de Canto Lírico. Hay que recordar que Melani domina el violín, el piano, la batería y la guitarra.

"Hay que tener siempre los pies en la tierra porque este mundo [el del espectáculo] es efímero. Vas, vienen, te llaman, no te llaman... Yo lo que hago, lo hago por ilusión, porque me gusta. Además, es súper bonito tener un trabajo que no ves como un trabajo", asegura desvelando que su madre es quien le acompaña siempre.

"Con ocho años les dije a mis padres que quería cantar y me apoyaron desde el primer momento. Ahora es mi trabajo. Es tan bonito... Y lo disfruto un montón", dice recordando que, cuando era pequeña, "montaba un escenario en mi casa y ponía dos sillitas de reservado a mis padres. Les hacía una coreografía o me ponía a cantar".

Melani también debutará como actriz. Su primera película será Los mortimer, de Álex de la iglesia, que se estrenará en agosto y donde compartirá cartel con Belén Rueda y Alexandra Jiménez. "Es un honor para mí trabajar con ellas y empezar ya con un director así".