Chenoa, la chica de moda en TV: "Doy clases para mejorar como presentadora, pero también es divertido decir 'ganadera'"

"Ganador o ganadera". El lapsus viral de Chenoa en la final de OT 2023 pasará a la historia del exitoso talent musical que volverá a Prime Video en septiembre. La mallorquina repetirá como la presentadora del formato de Gestmusic después de convencer en su debut tanto al público como a la crítica.

Su buen hacer en OT hizo que las cadenas se fijaran en ella como maestra de ceremonias, y así le llegó la oferta de TVE para presentar The Floor, un concurso que llegará muy pronto a La 1 y que contará con algunas novedades respecto a la edición que emitió Antena 3 con Manel Fuentes

"Estoy nerviosa y expectante. Para mí ha sido muy importante el equipo. He aprendido un montón, es un concurso muy exigente y he tenido que estar muy implicada en el mecanismo", dijo Chenoa en la presentación del programa producido por Satisfaction Iberia, donde confesó ser toda una hacha en la categoría de limpieza.

Su nivel de autoexigencia hace que la artista siga en continua formación para seguir mejorando delante de las cámaras, de cara a la vuelta de OT, donde no quiere decepcionar. "Yo ya estoy estudiando", asegura a un reducido grupo de medios, entre los que se encontraba BLUPER. "Todos queremos gustar, y más cuando eres presentadora.

Este viernes, además, estrena la duodécima temporada de Tu cara me suena. Su rol aquí será nuevamente la de juez, junto a Lolita, Àngel Llàcer y el recién llegado Flo. Y ojo, porque en esta entrevista tampoco se cierra las puertas a presentarse al Benidorm Fest: "Si tuviera una buena canción sí, pero es lo complicado".

Tras Operación Triunfo se puede decir que eres toda una presentadora de televisión.

Ya no debuto.

¿Te lo tienes creído en el buen sentido?

No. Sí es verdad que The Floor se sale un poco de lo que yo suelo hacer, que todo está relacionado con música, tanto Tu cara me suena como OT. Este es un programa cultural, divertido y que me ha gustado mucho hacer. Me gusta mucho que me den oportunidades.

Chenoa en la rueda de prensa de 'The Floor'. GTRES

Estás más de moda que nunca al estar hasta en tres cadenas diferentes. En televisión es algo muy común.

Soy trend. Pues no, porque me llevo bien con todo el mundo. Las ganas de currar hacen que me entregue muchísimo. Siempre he dicho que si quieres hacer este trabajo hay muchos sacrificios que tendrás cuando llegues a casa, pero hay otros que disfrutas mucho. 30 vidas en una.

¿Es mejor no atarse a ningún canal para poder estar en todos los lados?

No es tanto eso. Es una cuestión de proyectos. Es como en vuestro caso, que sois periodistas, y de repente, podeís trabajar en diferentes sitios. Pues no pasa nada. Nos acotamos mucho al 'pertenezco a'.

🔸100 concursantes y un tablero de 100 casillas que conquistar en un duelo de preguntas y respuestas



Es 'The Floor', el nuevo concurso de @La1_tve, presentado por la cantante @Chenoa



▶https://t.co/w5yKelrlK4

¿Te han llegado muchas ofertas tras OT?

Sí, muchísimas. Pero elijo muy bien, porque también estoy haciendo música porque ahora empiezo los conciertos de los festivales con mi banda.

¿Qué criterios utilizas para elegir un programa u otro?

Muchos. Admiro mucho estar en un sitio donde vaya a aprender. Soy una obsesionada, soy muy de libretita. Pero es verdad. En TVE, por ejemplo, juego en casa. Aquí estoy parida. Yo he salido de aquí.

¿Qué cosas has rechazado?

Cuando no me gusta algo o veo que no voy a cuadrar ni siquiera me acuerdo, porque no tengo sitio en la cabeza. Lo que hago es no darle energía, porque ya digo que no, y tirar para otro lado.

En la rueda de prensa has dicho que estás dispuesta a todo tras participar en el Benidorm Fest.

Me fascinó mucho el mundo del Benidorm Fest porque no había ido nunca. Encima abrí con Atrévete, que fue mi primer single hace 23 años y me hizo mucha ilusión. Me emocioné mucho, como me pasó con el Brava.

¿Pero te ves representando a España?

Si tuviera una buena canción sí, pero es lo complicado. Yo recibo temas, a veces compongo y otras no tengo tiempo. La línea del tiempo la hizo Julia Medina. Cuando recibí el tema, dije ¿pero te has metido en el cuerpo? Porque te tienes que sentir un poco identificada, sino, no tiene sentido. No todo vale.

Decimos que estás más de moda que nunca. ¿Te tomas las críticas de forma diferente?

A mí hacer proyectos de tele me fascina. Lo que peor llevo es la promo. Yo no doy muchas entrevistas, pero el problema no es mío, es vuestro. La prensa tiene un problema gordo que se llama clickbait. Al final el personaje va a decir 'sí', 'no', 'no sé' porque no quiere explayarse en una respuesta que luego está totalmente transformada en un titular para que tú entres. Yo me como una semana de polémica pero al final la que no voy a volver a decir nada, soy yo. Porque me siento incómoda. Si ya veis que a mí me gusta charlar.

¿Lo que no te gusta es el después, no?

Lo que no me gusta es la desfiguración y la transformación que se hace, que no tiene nada que ver con lo que se habla. A mí me hace daño y me voy a mi casa diciendo 'si yo no he dicho esto'.

¿Y cómo lo gestionas? ¿Entiendes que forma parte del negocio?

Protegiéndome mucho. Puede que tenga una temporada en la que no veas porque me asusto, como un perro apaleado. Hasta tu madre te llama. 'Es que no lo he dicho mamá'. ¿Llamar al medio? Qué pereza.

Chenoa en 'Tu cara me suena'.

Háblanos de Tu cara me suena. Bertín nos ha impactado a todos como Omar Montes...

Estaba asentada y no podía ni hablar. Acojonante. Me gusta ver el personaje, como a todos, en diferentes cosas que no pilota. Es lo que engancha al público, el movimiento del personaje en diferentes ámbitos, como pasa conmigo en The Floor.

¿Se toma bien las valoraciones del jurado?

A ratos. Tiene mucho carisma, es un tipo con sus años y, evidentemente, la flexibilidad se vuelve más rígida, pero muy bien.

¿Qué te parece el casting de este año? Quizás muchos nombres hayan descuadrado de inicio a los espectadores.

Siempre pasa. También se puede recuperar un público diferente, porque Esperansa Gracia es totalmente tiktokera. Aporta frescura para que no sean siempre los mismos personajes.

¿Cómo fue la despedida de Carlos Latre, que por primera vez no se va a sentar a tu lado en Tu cara me suena?

No hay despedida. Seguimos en contacto. Tenemos ahora a Flo, con el que yo he trabajado en TVE, y funciona muy bien.

Chenoa en una de las galas de 'OT 2023'.

En septiembre se lanza la nueva edición de OT en Prime Video, tu segundo año como presentadora. ¿Te has puesto algún reto para esta edición sin el colchón del debut?

Lo pasé muy bien y muy mal porque me exijo mucho. Me subía mucho el cortisol. Quiero hacerlo bien. Todos queremos gustar, y más cuando eres presentadora. Yo ya estoy estudiando, ¿vale? Doy clases para mejorar. También es divertido decir 'ganadera'. Claro. No quiero perder eso. Lo hice con seriedad: 'Ganador o ganadera'.

¿Te escribieron Roberto Leal o Jesús Vázquez?

Sí, y me dijeron que les gustó mucho. Es la primera vez que ha habido unanimidad y he gustado a todo el mundo. A la gente le moló. A los chicos los quiero mucho, y les ha dado tiempo para que se desarrollaran las carreras.

¿Habéis empezado a trabajar con Gestmusic?

No, aun no he tenido reuniones. A mí me interesa mucho qué clases y qué profesores van a tener, porque OT no deja de ser un sitio de formación mucho más que de éxito luego a nivel carrera.

¿Qué has aprendido entonces de OT, The Floor y Tu cara me suena?

A estar en diferentes posiciones. He sido concursante, jurado y presentadora. Y eso, cuidado. Cuando estás de concursante, que es con la parte que más empatizo, es nervio puro y duro. La presión es brutal. El ser humano reacciona diferente cuando se encienden las cámaras.