Pablo Motos sale a relucir en Telecinco: Jesús Calleja destapa "la bola" que le contó Omar Montes en 'El Hormiguero'

Este miércoles, 2 de abril, en la segunda entrega de Universo Calleja, Omar Montes fue uno de los famosos que se sumó al viaje de Jesús Calleja por Nepal. Los espectadores de Telecinco pudieron ver al cantante viviendo a fondo la experiencia y compartir momentos de confidencias con el aventurero.

"Estaba haciendo una contraoferta para una cadenilla de oro", bromeó Montes, que se citó en una joyería con Calleja para empezar el recorrido. El montañero alabó al aspecto de su amigo: "Pero déjame que te vea. Estás más fino, más estiloso. Estás mejor. Antes estabas un poco 'pepón".

Acto seguido, ambos se abrazaban. "¡Qué feliz estoy de que estés aquí!", exclamaba el presentador de Mediaset. "Yo cumplo y vengo", aseguró el invitado, y Jesús dio buena cuenta de ello: "Eres una persona que yo te llamo y... No me dejaste ni explicártelo. No te dije ni el país".

"A mí me gustan poco las explicaciones. Me gusta más ir a la aventura contigo", reconoció el artista. "¿Cuándo fue la última vez que nos vimos? En 2020, ¿no? El primer rodaje que yo hice después de la pandemia", recordó el leonés. En efecto, Jesús y Omar viajaron entonces hasta la Laponia sueca, aunque el programa no se emitió hasta enero de 2022.

Allí, el madrileño pudo experimentar lo que es dormir en una habitación a -8º o realizar una ruta en un trineo tirado por perros, pese a su miedo a los animales. Después, cuando fue narrando sus aventuras en diversas entrevistas, lo cierto es que le echó algo de imaginación.

Jesús Calleja, en 'Universo Calleja'. Mediaset España

"Te vi con Pablo Motos contando el viaje y lo primero que dijiste fue: 'Si no llega a estar Calleja allí, yo no hoy no estaría aquí". Dijiste que nos atacó un oso blanco y que yo te defendí con mi vida", explicó Calleja, añadiendo: "Cuando vayas a decir una bola, porque le metiste una 'bolaca', tienes que mirar si hay osos blancos en Suecia".

"Es que, si no, la preparas", le advirtió el rostro del grupo de Fuencarral. Omar estaba tranquilo: "La gente no va a mirarlo. La gente confía en mi palabra y no se va a poner a investigar". "¿Cuántas bolas más metiste en entrevistas?", quiso saber el deportista. "Poquísimas, dos o tres más como mucho", respondió Montes.

Sin más dilación, arrancaron su travesía. "Tú sabes que vienes a mi segunda casa, que es Nepal. Lo que va a pasar va a ser tan fuerte y tan espectacular... Vas a ir al valle donde están los Sherpas, vas a ir al mismísimo Everest", le exponía Jesús. El que fue concursante de formatos como GH VIP o Supervivientes ya visualizaba la subida: "Me he traido la bandera gitana para ponerla en el Everest".