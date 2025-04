Belén Esteban se cuela en pleno Atleti-Barça para promocionar 'La familia de la tele': "Contentos de estar en La 1, la casa de todos"

Una semana después de que se hiciese oficial su fichaje por Televisión Española, los rostros principales de La familia de la tele ya han hecho acto de presencia en directo. Fue en el descanso del partido de semifinales de la Copa del Rey que enfrentaba al Atlético de Madrid y al Barça, y que se saldó con el pase azulgrana a la final.

"Ha querido venir al Metropolitano La familia de la tele, que es una familia que está en plena mudanza", señalaba Juan Carlos Rivero, junto a Belén Esteban, en la cabina de comentaristas. "Nosotros debemos ser imparciales, pero tú puedes ser de quien quieras. Eres del Atleti, ¿no?", quiso saber el periodista.

"Siempre del Atleti. No me está gustando el árbitro, lo siento. Estoy sufriendo", reconoció Esteban, pues el equipo colchonero iba perdiendo 0 a 1 y así se quedaría el resultado hasta el pitido final. "Pero tengo que decir, Juan Carlos, que he venido con muchísima familia", proseguía la de Paracuellos.

"La familia de la tele. Que dentro de poquito nos verán y que estamos muy contentos y emocionados de estar en Televisión Española, la casa de todos", aceptó Belén. Acto seguido, Juan Carlos conectó con María Patiño, Inés Hernand y Aitor Albizua, que será los presentadores del formato de La Osa Producciones Audiovisuales.

Los tres se encontraban a pie de campo. "Bueno, chicos, muchísimas gracias por este recibimiento. Nos sentimos como Beyoncé, Kendrick Lamar y Lady Gaga en el half time de un partido tan importante", comentó Inés, añadiendo que ella también es atlética de pura cepa.

Patiño se mostró "encantada" por haberse "desvirgado" de ver un partido de fútbol en el estadio: "Y lo he hecho en Televisión Española. Y en el Wanda. Así que es el mejor estreno. Aunque el mejor estreno está por venir".

El también presentador de Cifras y Letras añadió que en el nuevo espacio vespertino no solo habría "tarjetas amarillas y rojas", sino de todos los colores, haciendo referencia a la diversidad como uno de los valores principales de La familia de la tele.

"Vente a echar la tarde, Juan Carlos"

"A María le hemos ido explicando todo. El VAR, quién es Lamine Yamal, el penalti...", bromeó Hernand, animando a Juan Carlos Rivero a acudir al programa: "Te seguimos mucho, vente un día a echar la tarde".

La conexión con el pie de campo se cerró con toda una declaración de intenciones por parte de María Patiño. Utilizando un símil futbolístico, la que fue conductora de Sálvame y Ni que fuéramos Shhh deseó: "Este es el tipo de afición que queremos. Gente apasionada, volcada y competitiva".