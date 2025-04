Un soltero de Zaragoza rechaza a su cita en 'First Dates' por una razón de peso: "A los hombres les echa mucho para atrás"

First Dates abría sus puertas, un día más, para recibir a los solteros más exigentes de nuestro país y ayudarles a buscar a la pareja de sus sueños. Este miércoles, el programa liderado por Carlos Sobera quiso poner el foco en el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo y tuvo dos citas muy especiales.

Ariadna y Antonio, junto a Izan y Charlotte fueron las parejas que se conocieron en el programa, unos encuentros únicos donde el amor y la diversidad fueron los grandes protagonistas. Además de estos jóvenes solteros, First Dates recibió también la visita de Lidia de 67 años, procedente de Utebo (Zaragoza).

"Empecé como actriz por un anuncio del periódico, me presenté a un casting y me cogieron. Al poco tiempo y gracias a una representante de Barcelona conseguí grabar la película Perros Callejeros", se presentaba Lidia ante las cámaras del dating show.

"En este momento de mi vida me gustan que estén ya pasados de rosca, es decir, mayorcitos que estén de vuelta de todo. Me he enamorado mucho y he tenido relaciones muy tóxicas, quizás por eso me da miedo enamorarme y prefiero una buena persona", se sinceraba la de Zaragoza sobre sus gustos.

Su cita de esta noche iba a ser un viejo conocido del programa. Manuel de 72 años ya visitó First Dates hace 5 años y lo hizo de manera exitosa, ya que estuvo 4 años saliendo con la mujer que conoció. Ahora, vuelve con el ánimo de repetir la misma experiencia y el mismo éxito.

Lidia, en 'First Dates'

"No es un Adonis, pero está bien", era la primera impresión de Lidia sobre este soltero jubilado que venía de Zaragoza. Durante la cita, Lidia le contaba a Manuel todos sus secretos laborales: "Me puse de nombre artístico Linda Lay pero fui joven e ingenua y no fui bien representada y tuve malas compañías".

"He sido vedete. Estuve un año de primera actriz en una comedia musical, sustituyendo a Susana Estrada", explicaba Lidia sobre su pasado profesional. En este sentido, le pregunta a Manuel: "¿Qué vedete te gusta?"

Manuel, en 'First Dates'

"Ninguna, no he ido nunca a ver esto. Cuando salen en la tele, automáticamente la cambio. No me preocupa en absoluto", hablaba sin reparo el de Zaragoza. "A los hombres, a veces, les echa para atrás porque piensan que has tenido una vida muy libertina y no tiene nada que ver. Tú vas, haces tu espectáculo, terminas y te vas a tu casa", decía Lidia sobre algunos temores de los hombres sobre su trabajo.

"Me gusta la montaña y esquiar", comentaba Manuel durante la cita. Aunque ella, le confesaba que nunca había hecho esas actividades. "Puedo enseñarle, pero con la edad es difícil. Podemos chocar un poco", apuntaba Manuel sobre el asunto.

Momento de la cita entre Lidia y Manuel, en 'First Dates'

Hasta en el aspecto más íntimo, ambos tenían opiniones muy contrastadas. "Tranquilidad de lunes a viernes y los fines de semana pues viva la Pepa", explicaba Manuel sobre los mejores días para estar en pareja. Unas palabras que no convencían a Lidia: "Estamos jubilados, qué más da, ¿hay que f... el fin de semana, no se puede un lunes o un miércoles?".

La decisión final parecía vista para sentencia. "No tendría una segunda cita porque no estamos en la misma onda, a mí me gustan unas cosas que a ti no, es complicado", apuntaba Manuel. "Estoy totalmente de acuerdo, nos hemos dado cuenta enseguida que no había cercanía", opinaba Lidia sobre su cita de este miércoles en First Dates.