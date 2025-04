Un soltero de Guadalajara, muy indignado con su cita en 'First Dates': "Es un poco raro ser de Vox y pansexual"

First Dates se ha convertido en el programa más famoso de citas a ciegas en nuestro país. Cada día, son varios los solteros que visitan el icónico restaurante del programa para buscar el amor en Cuatro.

De esta manera, una de esas solteras que iba a dejar huella en el formato liderado por Carlos Sobera iba a ser Leyre de 19 años. Esta estudiante de bachillerato decía venir de entre Burgos y Bilbao y se presentaba así: "Mi escritor favorito es Charles Bukowski porque tiene una manera demasiada cruda de ver la vida. Me encanta porque me representa tanto, su manera tan directa para todo. Me casaría con él".

"Me gusta ver el amor como algo tradicional. Soy virgen, no tengo ningún problema en decirlo. No soy partidaria de hacerlo a los 14 años con un desconocido en una discoteca, pero yo no soy de juzgar a nadie", explicaba la joven.

"La gente se cree que soy roja porque escribo poesía", añadía también sobre su gusto por escribir. Su cita de esta noche en First Dates iba a ser Diego de 22 años y que venía de Guadalajara. "Leer es algo normal que hacemos todo el mundo, aunque algunos más que otros", se presentaba el joven soltero.

"No he tenido relaciones íntimas ni amorosas porque no lo estaba buscando, estaba muy bien solo pero ahora creo que necesito algo en mi vida", relataba Diego. La primera impresión de Leyre no iba a tardar en hacerse pública: "No me ha gustado físicamente".

Leyre, en 'First Dates'

"La he visto muy pequeña pero no la he visto mal, me ha gustado", opinaba Diego sobre su cita. "Me ha chocado para bien que le guste la poesía", comentaba también sobre las aficciones preferidas de Leyre.

Durante la cita, ambos estuvieron compartiendo sus vivencias y experiencias personales. "La gente me dice que soy racista cuando hago un chiste de negros, pero no pueden decírmelo porque tengo un hermano pequeño negro y un padrastro negro. Tengo un humor que me da igual todo, me meto hasta con las mujeres", confesaba Leire ante las cámaras de First Dates.

Diego, en 'First Dates'

"Me eché el tarot a mí misma y me salió todo súper negro. Entonces, me apunté a First Dates a ver que podía sacar", explicaba Leyre sobre su gusto por las cartas. Posteriormente, vendría uno de los temas más candentes de la cita entre ambos. La política iba a entrar en juego y de manera directa.

"Tema política, ¿qué opinas de Españita? Tema duro, en estos momentos", le preguntaba directamente Leyre a su cita. "Me ha chocado que me pregunte eso en una primera cita, no lo veo una cuestión fundamental ahora", se sinceraba Diego.

Momento de la cita entre Leyre y Diego, en 'First Dates'

"Muy contento no estoy con Pedro Sánchez, tiro para el otro lado. Estoy afiliado al PP", no dudaba en mostrar su ideología política el joven de Guadalajara. "Yo estoy ahora mismo más por Vox. No me gusta nada la izquierda de España. Mucha gente pensaba que era roja", le decía ella, sin ningún complejo.

"Yo le doy a todo, soy bi o pansexual, como lo quieras llamar. Me gustan las personas", se abría en canal Leyre sobre su orientación. Una respuesta que indignaba y sorprendía mucho a su cita: "Me he quedado en shock, es de Vox y luego eres pansexual. No sé, es raro".

En su decisión final todo podía pasar. "Me gustaría conocerle más, si es cierto que no eres mi prototipo de chico pero no me cierro a nada", apuntaba Leyre. "Sí tendría una segunda cita con Leyre porque hay cosas que tenemos los gustos parecidos", se expresaba Diego. "Los temas políticos son delicados y ha estado guay que coincidiéramos", recordaba ella. "Vamos a tomar algo por ahí y a solucionar el país", le invitaba Diego. Por su parte, Leyre le respondía: "Y a hacer una revolución".