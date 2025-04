Karla Sofía Gascón relata a Pablo Motos la espiral de odio que ha sufrido: “Pensé que a lo mejor era bueno desaparecer”

La actriz Karla Sofía Gascón regresó este martes a El Hormiguero, tras su última (y sonada) visita el pasado mes de noviembre, cuando acudió a promocionar la película Emilia Pérez. “Eras una promesa para los Oscars”, introducía Pablo Motos, “y pasaste a ser linchada por todo el mundo con una crueldad que yo no había visto desde antes de las redes”.

Así, el presentador valenciano le dio carta blanca para que explicase a todo el público la espiral de odio que había sufrido. “Es que si abro la boca… ahora mismo hay unos señores…”, comenzaba a explicar la intérprete. Pero Pablo Motos le invitó a no pasarse toda la noche con la boca cerrada. Finalmente, sintetizó lo vivido como que “se juntó el hambre con las ganas de comer”.

“Hicimos una película maravillosa, con unas actuaciones increíbles. Han sido 3 años de mi vida dedicados a este proyecto y hubo gente que quiso destrozar esta película, y tenían que destrozarme a mí. Se juntó el hambre con las ganas de comer”, admitía Gascón, en referencia a cómo investigaron sus tuits del pasado para acusarle de racista y posteriormente de otras cosas. “Se juntaron muchos factores y comenzaron a darnos por todos los sitios. Y encontraron el camino más oportuno para destrozarnos. Y no había tiempo ni capacidad de reacción. Hemos sido víctima de un sistema de redes sociales, de odio, envidias, que obviamente querían perjudicar nuestro trabajo”, resumía.

Pablo Motos le invitó a defenderse de aquellos tuits, pero ella declinó la propuesta: “No tengo que defenderme de nada. Todas las cosas que se han dicho son absurdas. Es realmente ridículo. Que me hayan tachado de racista, de tal, de transfóbica, de hasta apoyar a Hitler me han tachado. No caben en la cabeza”.

Así, Karla aseguró que ella lo único que ha hecho es “apostar por la igualdad de los seres humanos”, incluyendo a mujeres, personas LGBTIQ+. “Hay que mirar los contextos. Me han llegado acusar de estar involucrada en el asesinato de siete personas, sin cortarse un pelo. Es absurdo hasta más no poder”, lamentaba.

Karla sentenció que “tenemos un problema con las redes sociales muy grave”. “Hay un control de nosotros a través de esas técnicas”, señalaba, asegurando que empresas o adolescentes pueden crearse 200 cuentas para responder lo que quieran. “Creo que nos están diciendo cómo tenemos que pensar. Si no piensas como te mando bots, haters hasta que digas que sí”, marcaba.

“A mí, porque me pongas unos tuits de 2016, 2018 y 2020 no me vas a llamar racista. He trabajado en todos los países del mundo, color de piel de todo tipo y no he tenido ningún problema ni lo tendré”, terminaba por defenderse.

“He llorado mucho y lo he pasado muy mal. Ha sido un poco bastante jodido. Me he sentido como la inquisición, prácticamente”, seguía relatando la invitada del programa. “Dijiste que pensaste en tirarte al río...”, dijo Pablo Motos en un momento dado. Al principio, Karla se sorprendió, y preguntó que cuándo lo dijo. Pero luego se lo confirmó. Sucedió en París, tras visitar una pequeña iglesia, cercana a Notre-Dame, a pesar de que no se considera religiosa. “Dije: cómo entiendo lo que podría haber pasado esta persona para que la crucificaran. Y pensé en muchas cosas del ser humano, en cómo se desvirtúan las cosas”, aseguraba.

Y fue “ese mismo día, antes, que estaba paseando por el Sena, con unos lagrimones, y pensé que a lo mejor era bueno desaparecer. Era momentos en la vida que dices: para qué estoy en este mundo”. Sin embargo, sacó fuerzas por su hija de 14 años, y bromeó con la idea de que si se tira al Sena pasaría mucho frío hasta que se ahogase, o que sería peor que la rescatasen y acabase con alguna bacteria. “Y dije: para qué”, sentenciaba. A pesar de esto, Karla se muestra segura de sí misma: “Si hay alguien que piense que me va a hundir en este mundo está muy equivocado”.

Sobre su paso por los Óscars, ha asegurado que entró por la cocina, como Steven Spielberg, y que espera que todo académico que no le votó no lo hiciese “por alguna razón que no tenga que ser artística”. “Para mí, mi favorita era yo. Es obvio”, terminaría diciendo.