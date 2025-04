El enfado de Risto Mejide con Miguel Ángel Revilla en 'Todo es mentira': “Ha dejado de atendernos”

Uno de los temas del día es la demanda que ha encargado el rey emérito Juan Carlos I contra el expresidente de Cantabria Miguel Ángel Revilla. En concreto, le reclama “a título personal” 50.000 euros por haber dañado su derecho al honor. Los hechos se remontarían a diferentes declaraciones de Revilla en diferentes medios entre mayo de 2022 y enero de 2025.

Una cuestión que han tratado en Todo es mentira en la entrega de este martes, donde Risto Mejide no pudo mostrarse al margen de todo el debate. Mientras sus colaboradores aportaban informaciones y opiniones, el publicista lanzó un pequeño dardo al cántabro, a quien considera un amigo.

“A mí, y si no lo digo, reviento, lo que me parece es que una persona que siempre se ha mostrado muy solicito a entrar, y que además considero amigo de este programa, y siempre ha estado a disposición de todos los medios y platós que los solicitaran, hoy justamente ha dejado de atendernos, aunque solo sea para darnos algún tipo de respuesta”, lamentaba Mejide.

Javier Chicote lanzaba un voto de confianza a Revilla: “Igual está un poco desbordado”. Pero para Risto Mejide esta explicación sería insuficiente: “Ya, esto sería así si no fuera porque estoy seguro, algo me dice, que lo veremos en algún plató”.

Desde el plató, algunos colaboradores bromeaban con la posibilidad de que las explicaciones las fuese a ofrecer en el futuro a El Hormiguero, programa que suele visitar en varias ocasiones en cada temporada. De hecho, en su última visita, que coincidió con su 82 cumpleaños, aseguró que le gustaría volver al programa de Pablo Motos hasta en diez ocasiones más.

En ese sentido, lanzaba Virginia Riezu: “En lugar de ‘ha venido a divertirse’, ‘ha venido a retractarse...’”, en referencia a la entradilla que Pablo Motos dice al presentar a sus invitados.

Risto, sin embargo, no tenía del todo claro que fuese a optar por El Hormiguero. “No lo sé. No sé en qué medio ni a qué hora, pero me fastidiaría mucho, la verdad. No por nada, sino porque los espectadores de Todo es mentira merecen todo el respeto y, efectivamente, que toda la actualidad pase por aquí, como así ha sido siempre”, lamentaba.

Es más, aseguraba que Revilla “cuando ha tenido algún interés, incluso, en manifestar una opinión, ha sido invitado y ha estado aquí dándola”, y de ahí su desencanto porque el que es uno de los nombres que protagonizan la actualidad haya dejado de atender precisamente a su programa, sin ofrecer ninguna clase de respuesta o reacción.