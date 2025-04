Alessandro Lequio, tajante con Terelu Campos: "Ha facturado a dos manos y se le recibe como si viniera de la guerra"

Un día más la guerra entre Alessandro Lequio y Terelu Campos sigue más candente que nunca. El pasado lunes, el colaborador de Vamos a ver no dudó en en pronunciarse sobre el pasado como presentadora de la hija de María Teresa Campos.

"No solo iba con el cenicero, sino que le tenía que poner la manita para que le escupiese los chicles. Sí, tal cual", confesaba Lequio sobre los gestos que tenía Terelu Campos con su secretaria en su etapa como conductora de televisión.

Unas palabras a las que no ha dudado en responder la propia Terelu: "No es verdad, lo vuelvo a reiterar, y además es del Jurásico". Desde el plató, Lequio volvería a la carga para arremeter contra la colaboradora: "No hablo de oídas sino de lo que presencié, esto sí existió en Telecinco. Una persona de tal confianza nos contó que lo del cecinero se quedaba corto".

Acto seguido, el tertuliano recreaba de qué manera Terelu trataba a su secretaria. Lequio insistía que ella le escupía los chicles a su mano. En este sentido, Joaquín Prat quiso puntualizar algo sobre este asunto: "Nos han contado que Terelu no escupía en la mano, pero se lo quitaba de la boca para ponerlo en su mano".

"Me llama la atención que nunca haya salido a hablar la secretaria en Telecinco", ponía en duda Kike Calleja el relato de su compañero. Posteriormente, el presentador Joaquín Prat le preguntaba a Calleja sobre ese último reencuentro de Terelu con sus amigos y familiares.

"Terelu no quiere follones y está muy cambiada", comentaba Kike Calleja y Alessandro Lequio no pudo contenerse para responderle. "Por el amor de Dios, ha estado 18 días en Supervivientes y se le está tratando como si viniera de combatir en la guerra de los 100 años", apuntaba el ácido tertuliano.

"No ha estado en el desierto ha estado en televisión y facturando a dos manos, qué me estás contando. ¿Pero qué ha cambiado?", se expresaba de manera muy tajante y repetitiva el italiano. "Chico, relájate que te va a dar algo", le decía Calleja.

Kike Calleja y Alessandro Lequio, en 'Vamos a ver'

"Sí, ha cambiado porque le ha servido para quitarse muchos complejos, el que no cambia eres tú que eres lo mismo todos los días. Te vendría muy bien ir 18 días a la isla", no dudaba en reprocharle el periodista a su compañero de magacine.

"Ha estado en televisión, no en el desierto, facturando a dos manos", añadía Alessandro Lequio sobre el paso de Terelu en Supervivientes. "Tienes que ser un poquito más empático, de verdad, lo de ser agitador lo entiendo porque te va bien la cosa", zanjaba Calleja una acalorada discusión con Lequio.

Alessandro se está mostrando muy crítico, en los últimos días, con Terelu Campos por un episodio de su pasado. En su etapa como presentadora en Telemadrid y colaboraba (en el papel de 'La Script') en Día a Día, con María Teresa Campos.