La valentía de TEN, el canal de las "segundas oportunidades", con 'Ni que fuéramos Shhh': "Han sabido reinventarse"

El principio del fin del destierro de la troupé de Sálvame comenzó a escribirse en junio del año pasado, tan solo unos días después de lanzarse a la aventura con Ni que fuéramos en YouTube, Twitch y redes sociales. El programa presentado por María Patiño anunciaba su regreso a la televisión nacional, a la "televisión de siempre".

Lo hacía en TEN, cadena de TDT propiedad del Grupo Secuoya y que se emite en abierto para toda España. Una simbiosis perfecta que ha servido para que la productora de Óscar Cornejo y Adrián Madrid volvieran a la primera línea. Lo harán en TVE con La familia de la tele después de Semana Santa. A cambio, el canal ha ganado visibilidad.

"El balance ha sido muy positivo. Nos llegó la propuesta y, para mí, era obvio que teníamos que hacerlo porque me parecía una oportunidad muy buena para tener a grandes profesionales de la tele en una cadena pequeña", asegura a BLUPER Rafael Herrera, director de antena de TEN.

María Patiño, Belén Esteban y compañía desembarcaron en un momento de fortaleza para TEN. "Ambas partes nos encontramos en el punto exacto. Si la propuesta nos hubiera llegado hace dos años, no hubiéramos estado en condiciones para llevar a cabo esta apuesta de programación", dice Herrera. "Esto nos ha hecho un poquitín más fuertes".

Si algo ha demostrado el formato de Fabricantes Studio (ahora La Osa Producciones) es que "la creatividad está por encima del presupuesto". "Han sabido reinventarse a pesar de las comparativas iniciales", expresa. "En TEN han creado un nuevo lenguaje, porque si ya de por sí el de Sálvame era diferente, el de Ni que fuéramos ha sido revolucionario".

Los colaboradores de 'Ni que fuéramos' en el último programa. La Osa Producciones

Herrera confirma que el programa dirigido por David Valldeperas tenía libertad absoluta y que "no había ningún tema vetado": "En cuanto a los temas editoriales, no hubo cortapisa, más allá de lo que nos obliga la ley de no traspasar ciertos límites con respecto a la información que se da".

Como se decía líneas más arriba, el acuerdo ha sido un 'win win' para las dos partes, si bien la operación tenía cierto "riesgo" para el canal. "Estábamos bien con Caso Cerrado, pero un programa en directo nos daba esa actualidad que no teníamos", señala.

Herrera cuenta que, al final, entregaron su mejor franja (de 16:00 a 20:00) a un programa inicial "que venía de YouTube". "La historia ha acabado bien", pues gracias a Ni que fuéramos, "la gente ha descubierto que TEN existe y que no es una televisión de pago".

Las audiencias se han visto beneficiadas. "El canal está por encima del 1% de forma estable y hace cinco años se situaba en el 0,3%", indica el directivo de TEN, un canal que pelea con otras temáticas de perfil femenino como Divinity, DKISS o Be Mad. La cadena cerrará marzo en un 1,3%.

Imagen promocional de 'Caso Cerrado', con Ana María Polo. Cedida TEN

El fin de Ni que fuéramos en TEN dio paso al anuncio que hizo TVE el pasado jueves, 27 de marzo. "No vamos a ser rencorosos. Estamos muy contentos de que les vaya bien, son unos grandes profesionales de la televisión. Nunca deberían haber estado alejados tanto tiempo", expresa. "Me gusta que TEN haya sido la cadena de las segundas oportunidades".

Rafael Herrera cuenta que eran "conscientes de que, tarde o temprano, habría una cadena que les llevaría de vuelta a la primera división". Disfrutaron del momento y, cuando se pasó, "nos pusimos inmediatamente a pensar en un plan B".

De ahí surgió Tentáculos, el nuevo programa que presenta Carlota Corredera que, desde este lunes, se emitirá de 20:30 a 23:30. "Esa franja la tenemos un poco más baja y creemos que podemos hacer mejor dato", afirma el director de antena de TEN. "Tenemos que ser originales. La temática TDT nos permite hacer estos experimentos".

Sin Ni que fuéramos -Caso Cerrado recupera su sitio-, TEN intentará construir otro pilar en su parrilla, sabiendo que el mercado de las TDT es muy competitivo. "Nos hemos posicionado gracias al factor crime y Caso Cerrado, que ha sido un éxito", dice Herrera a este periódico. "Fuimos los primeros en traer a España ese programa, como en su día pasó con Las Kardashian".

TEN se lanzó a la producción propia fichando a los hermanos Torres.

En la nueva hoja de ruta, el canal quiere huir de la cadena tipo de TDT que emite programas enlatados de importación. En diciembre de 2024, por ejemplo, se lanzaron con la producción propia fichando a los hermanos Torres. Y en las últimas semanas, también ha emitido la gala de los Premios Dial o la UMK (la preselección de Eurovisión de Finlandia).

Y este mismo lunes, a partir de las 23:00 horas, TEN refuerza la marca Ten Crime con "una programación contenedor con nuevos formatos de factual crime. "Vamos a seguir experimentando para dar visibilidad al canal. Tenemos ese margen de crecimiento", concluye Herrera.