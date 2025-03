Una soltera de Madrid rechaza a su cita en 'First Dates' por un motivo de peso: "No puedo odiarlo más"

Una nueva semana arranca y el restaurante más famoso de la televisión abre sus puertas. First Dates vuelve a recibir, un día más, a los solteros más exigentes de nuestro país para que encuentren el amor de su vida en su cita a ciegas.

De esta manera, el programa liderado por Carlos Sobera contaría con un soltero que deja huella en la audiencia de Cuatro. Jorge tiene 27 años y viene de Pozuelo de Alarcón (Madrid) y se presentaba así ante las cámaras de First Dates: "Soy una persona bastante organizada y muy rutinaria también".

"Un plan de manta y peli me encanta. Además soy dj y lo que más me gusta de esta vida es el tecno. Fue como una transición, antes de la pandemia era reguetón y después solo me gustaba el tecno. A veces salgo de fiesta, otras no, depende de la situación", explicaba el soltero sobre sus preferencias.

"Si la primera mirada me encaja vamos muy bien", apuntaba sobre qué buscaba en su cita de esta noche. La afortunada que iba a conocerle sería Lola de 25 años y que venía de Madrid. "Soy muy feliz y me encanta estar todo el rato sonriendo", se presentaba la joven en el programa.

"Muy guapa, la verdad. La acabo de ver y, por ahora, encaja bien. La mirada de Lola es buena, me ha gustado", confesaba el de Pozuelo sobre la impresión de su cita en First Dates. "Me ha parecido un chico súper majo", apuntaba ella sobre Jorge.

Jorge, en 'First Dates'

En un primer momento durante la cita, Jorge le explicaba a Lola que es dj y que el tecno es su pasión. "No sé si podría conseguir que le gustara el tecno como a mí, pero si lo tolera también me vale", apuntaba el madrileño.

"No me gusta nada que le guste la música tecno. La odio, no puedo odiarla más", confesaba Lola sobre los gustos musicales de su cita de esta noche. Por su parte, ella le explicaba que debido a su trabajo como bailarina hay meses que los pasa fuera.

Lola, en 'First Dates'

"La vida laboral es muy importante y si tu sueño es eso e implica que estés un año fuera, yo la puedo apoyar", opinaba Jorge los deseos de la joven madrileña. "Salir a cenar y al cine es lo típico, lo de siempre que haces con tus amigos, es aburrido", apuntaba ella sobre los planes que Jorge le ofrecía.

"Necesito una persona que me dé alegría de vivir, que sea echada para adelante y que desprenda alegría", expresaba Lola los requisitos que buscaba en un hombre. "Por mi parte he notado miradas y buen feeling. Creo que podríamos tener algo más", opinaba Jorge de manera positiva su cita con Lola.

Momento de la cita entre Jorge y Lola, en 'First Dates'

"Me ha agobiado un montón la idea de irse a vivir directamente con su pareja. Soy una persona que quiere tener su casa propia y, según como vayan las cosas, ver si funciona o no porque luego nunca sabes lo que va a pasar", relataba ella.

"Me ha parecido un chico súper majo pero no me ha gustado. Físicamente no me ha atraído, no es lo que yo estoy buscando ahora mismo. No sé que decirle, me he quedado a veces como sin respuesta. A veces, se me ha hecho un poco largo", no dudaba en confesar Lola sobre Jorge.

Decisión final de Jorge y Lola

La decisión final parecía vista para sentencia. "Tendría una segunda cita con Lola porque me ha gustado. Físicamente me ha llamado la atención y lo hemos pasado bien. A pesar de que los nervios nos han podido pesar, creo que podemos tener una segunda cita", se expresaba Jorge delante de ella.

Por su parte, Lola lo tenía claro y rechazaba directamente tener una segunda cita con Jorge: "Me lo he pasado muy bien, me pareces un chico muy majo pero no hemos conectado del todo". "Yo pensaba que sí había más conexión, un poquito más. Pero bueno, no pasa nada", asumía Jorge sus calabazas.