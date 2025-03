Carlota Corredera, alto y claro sobre Terelu Campos: “Si volviera a presentar, me parecía una cosa de justicia cósmica”

En la más pura línea de Ni que fuéramos Shhh, la entrega de Tentáculos de este lunes ha tenido a Terelu Campos como protagonista de una buena parte de la jornada. Han hecho referencias a su paso por Supervivientes y, sobre todo, a la entrevista que concedió a ¡De Viernes! la pasada semana.

En un momento dado, Gonzalo Vázquez lanzó al aire una pregunta, y es que si Terelu estaría tratando cosas que habitualmente se guarda, como la muerte de su padre, pensando que ya vienen las vacaciones y que quizá podría ser presentadora suplente de algún formato de Mediaset.

Ante eso, Carlota Corredera quiso hacer una aportación. “Te voy a decir una cosa. Si Terelu volviese a presentar, me parecería una cosa de justicia cósmica. Yo, todavía, la justicia divina...”, deslizaba la gallega. “Pero en la cósmica creo”, añadía.

Tras esto, Carlota recordó cómo Terelu Campos se compró un triplex en Pozuelo de Alarcón, después de echar sus números “con lo que va a ganar y facturar ese año como presentadora del Deluxe, y de pronto se entera que la persona que mandaba en Mediaset había decidido que dejaba de presentar”.

Las razones para esa determinación “a lo mejor algún día se puede contar, yo no voy a ser la que dé el paso adelante”, aclaraba Corredera. A pesar de ello, la presentadora de Tentáculos recuerda a Terelu “destrozada” por los pasillos y por la rampa de Mediaset cuando le confirman que la persona que mandaba decidía que ella dejaba de presentar.

“No entendía nada”, seguía contando Corredera. Y Terelu entonces habría dicho: “Qué he hecho yo para que me castiguen y deje de presentar”. “Y te digo que todavía sigue sin saberlo”, apostillaba la gallega. “Yo sé lo que se dijo en ese despacho, pero no lo voy a reproducir. Pero ahí es cuando María Patiño empieza a presentar el Deluxe”, finalizaba Corredera.

Kiko Hernández, que estaba en el plató, aseguró que Terelu Campos, a pesar de quedarse sin un trabajo que esperaba, no rebajó su ritmo de vida, y que esa es la razón por la que tuvo que acabar vendiendo el tríplex.

“Lo que me gustaría es que las personas se pusieran en la piel de Terelu. Pasa una enfermedad (un cáncer), se coge unos días, porque ella no paró de trabajar estando en tratamiento. Unas semanas, y cuando vuelve de ese descanso le dicen que no sigue presentando”, finalizaba Corredera.