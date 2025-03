Juan del Val, alto y claro sobre la absolución de Dani Alves: "Esta sentencia es muy peligrosa y es un retroceso muy importante"

Está siendo uno de los temas del momento. El exfutbolista Dani Alves ha sido absuelto por la Sala de Apelaciones del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por el delito de agresión sexual a una joven por la que la Audiencia Provincial de Barcelona le condenó en febrero de 2024 a 4 años y 6 meses de prisión. Un hecho que ha sido abordado este domingo 30 de marzo en La Roca y que ha generado un intenso debate, con Juan del Val mostrándose muy rotundo sobre la cuestión.

La decisión judicial ha provocado una encendida discusión en la opinión pública. El exjugador estuvo 430 días en prisión preventiva y estaba, hasta el momento de la revocación, en libertad provisional bajo fianza. La decisión del pleno de la Sección de Apelaciones del TSJC ha sido por unanimidad.

El TSJC ha concluido que no comparte "la convicción del Tribunal de instancia expresada en su resolución, la exposición de la cual contiene a lo largo de los razonamientos una serie de vacíos, imprecisiones, inconsistencias y contradicciones sobre los hechos, la valoración jurídica y sus consecuencias".

Tal está siendo la conversación social, que desde La Roca se ha querido contar con la opinión de expertos judiciales, como el magistrado Joaquim Bosch o la periodista en sucesos Gema Peñalosa. Ambos han resaltado cómo la resolución judicial está bien cimentada, recalcando sólo que la revocación “no dan por válido el testimonio de Alves”. “La Audiencia de Barcelona sólo dice que no tiene elementos suficientes que acrediten que eso haya sucedido”, ha argumentado.

Ante esta absolución, Juan del Val no ha dudado en expresar alto y claro su temor de que provoque un paso hacia atrás en la lucha contra la violencia hacia las mujeres. “Que Alves cambiara muchas veces de versión no es una prueba para condenarle. Lo primero, creo que debemos tener muchísimos más conocimientos jurídicos para entender esa discrepancia”, comenzaba en su alegato.

Juan del Val en 'La Roca'.

“Hay que entender esa diferencia entre un tribunal y otro y ver qué pasa con el siguiente [el Tribunal Supremo]. Por lo tanto, yo no me voy a meter ahí. Como pasa con cualquiera, yo no sé lo que ocurrió allí. Me alegro mucho de que se ponga en valor la presunción de inocencia”, ha proseguido.

“Ahora bien. A mí esta sentencia, que sinceramente no entiendo, me parece muy peligrosa. Me lo parece, en el sentido, de que es un retroceso muy importante para animar a las mujeres a que denuncien delitos reales”, ha continuado.

Gonzalo Miró y Juan del Val en 'La Roca'.

“Por supuesto, cuando se cierra una puerta, no se sabe lo que está pasando. Evidentemente, tiene que prevalecer la presunción de inocencia. Pero es que claro, antes de decía Sara [Ramos]: yo puedo cambiar de opinión muchas veces en 20 minutos, incluso en uno”, ha argumentado.

“Perdonadme por el término. Pero es que parece que si alguien no revienta a una mujer o que haya pruebas forenses inequívocas de que esto ha sucedido así, pues me parece que lo tiene muy difícil la mujer [que denuncie]. Y esto, de verdad, no es poner en cuestión la sentencia, que imagino que estará argumentadísima y que está compuesta por dos magistradas que son progresistas. Esto no lo pongo en duda. Pero el sentido común me lleva a pensar que esto es un precedente peligroso para que las mujeres denuncien”, ha concluido.