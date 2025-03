Alba Carrillo no se corta y opina sobre las palabras de Pepe Navarro contra Ivonne Reyes: "No está cabreado con el hijo"

D Corazón ha abordado la guerra abierta que hay entre Pepe Navarro e Ivonne Reyes. A pesar de que la Justicia fue muy clara en 2012, cuando lanzó el veredicto de que Alejandro, el vástago de la actriz, era hijo biológico del mítico presentador, éste sigue empecinado en mostrar lo contrario. Ante este resurgir del conflicto, Alba Carrillo ha expresado su opinión en calidad de tertuliana.

El magacín matinal presentado por Anne Igartiburu analizaba uno de los motivos por los que Navarro busca demostrar que Alejandro no es descendiente suyo: su millonaria herencia. El programa se hacía eco de un artículo de la revista Lecturas, en la que se señalaba que el presentador está buscando que el hijo de la modelo venezolana no obtenga ni un euro de su patrimonio, ni siquiera la herencia legítima.

El formato de La 1 recordaba que Navarro se negó en varias ocasiones a hacerse las pruebas de paternidad cuando la Justicia se lo pidió y que, actualmente, la decisión judicial es inamovible. Las declaraciones de Ivonne Reyes reconociendo que se encuentra en la ruina económica han provocado que el presentador de Esta noche cruzamos el Mississippi haya vuelto a cargar contra ella, llegando a sentarse de invitado en De viernes.

Ante esta actitud, surgió de nuevo el debate sobre si las intenciones de Navarro de evitar que Alejandro tenga parte de su herencia son posibles de llevar. “Es muy complicado. Lo que prácticamente está diciendo que lo que podría pasar es que cuando él ya no esté, sean sus hijos los que impugnen el testamento. Es muy difícil que eso pueda ocurrir. Él no tiene ninguna relación”, analizaba Euprepio Padula.

“¿Cuáles serían las razones por las que los otros hijos de Pepe Navarro podrían desheredar a Alejandro? No lo veo”, agregaba el periodista italiano. “Sí que puede ir vendiendo cosas y dejando el patrimonio organizado”, opinaba Alba Carrillo. “Ya, pero la Justicia tiene sus reglas y hay una sentencia definitiva”, recordaba Padula.

Euprepio Padula y Alba Carrillo en 'D Corazón'.

“Él no quiso hacerse las pruebas en su momento, ya hemos hablado de esto”, agregaba. “Y él se arrepiente mucho”, añadía la modelo. “Es muy complicado. ¿De verdad puede pensar que sus hijos lo vayan a hacer? De intentar, se puede hacer, sí, pero las posibilidades son pequeñas”, argumentaba el italiano.

“El Código Civil establece que los motivos para desheredar a un hijo son muy concretos, que haya un maltrato continuado en el tiempo que se pueda demostrar. En este caso, no hay. Nadie le puede quitar la legítima a este chico”, declaraba Gema Fernández, quien recordaba que buena parte del patrimonio de Navarro está “en empresas”. “Es complicado de cazar”. “Tendría que gastarse todo en vida”, agregaba Padula.

Gema Fernández y Alba Carrillo en 'D Corazón'.

A pesar de esta guerra familiar, Alba Carrillo consideraba que Navarro no está enfadado con quien es su hijo biológico, según la Justicia. Opinaba de esa manera después de que Gema Fernández señalase que el presentador tiene “inquina” contra Alejandro, al buscar que evite heredar. “De esta situación, Pepe Navarro es el único culpable”, sentenciaba.

“Yo creo que no es con el chico, él no está cabreado con él. Con quien sí lo está es con su madre y consigo mismo. Él se arrepiente mucho de no hacerse las pruebas en su momento”, expresaba la modelo. Padula señalaba que, incluso haciéndose ahora las pruebas, no se podría cambiar nada. “Lo que haría si fuera Pepe, sería intentar tener una buena relación con Alejandro y lograr algún acuerdo”, manifestaba.