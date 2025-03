Jordi Évole no se corta y defiende férreamente a María León en laSexta: "Estamos ante un abuso policial"

Mucha expectación hay sobre el último episodio de Lo de Évole. El periodista de Cornellá de Llobregat entrevista a María León. Lo hace una semana después de que la actriz sevillana acudiese al juicio, en el Juzgado de lo Penal número 12 de Sevilla, por el altercado que protagonizó, junto a tres personas más, contra una patrulla de la Policía Local, el 1 de octubre de 2022.

La ganadora del Goya por La voz dormida, ha asegurado ante el juez que ha desarrollado “fobia a la Policía” tras el suceso, al tiempo que ha pedido perdón. “No es la noche de la que más orgullosa me siento de cómo me comporté”, dijo en su declaración. León se enfrenta a una petición de pena de prisión y al pago de multas.

Jordi Évole está de promoción de este último capítulo de la sexta temporada. Por ello, ha hablado con Más Vale Tarde. Este pasado miércoles 26 de marzo, el magacín vespertino ha analizado el caso de la actriz. Por ello, el periodista de Cornellá de Llobregat ha hablado con Iñaki López, tildando el asunto de “abuso policial”.

Así lo ha defendido tras unas imágenes del episodio, en el que se ve a la protagonista de Allí abajo dando su versión sobre lo sucedido. María León recalcaba que huyó así porque padece claustrofobia y que no tenía intención real de escapar. El presentador le preguntó a Évole si la actriz había hecho alguna autocrítica.

“La verdad es que no. Por cómo narra los hechos, no creo que haga falta que realice algún tipo de autocrítica. A mí me parece que María León expresa su versión de los hechos y tengo la sensación de que, al menos, a mí me pareció que lo dijo con enorme sinceridad y con pocas posibilidades de que su relato venza al policial”, manifestaba Évole.

Jordi Évole e Iñaki López en 'Más Vale Tarde'.

“Veremos qué pasa con la sentencia, pero por lo que cuenta María León y si le damos veracidad a su versión, estamos ante un abuso policial. Yo le creo a ella”, argumentaba. Iñaki López recordaba a Évole que la actriz ya había denunciado a los agentes por abuso policial y que el juez lo desestimó.

Eso sí, López señala que la actriz declara que ha querido ir a juicio como “ejercicio de resistencia” y que le ofrecieron hacer un trato para evitar llegar a los tribunales. “Sí, a ella le proponen borrar las imágenes que ha grabado, que son el detonante de que la tomen con ella. María León no era la que llevaba un vaso de bebida en la calle, que se supone que era un líquido alcohólico”, explicaba.

Jordi Évole en 'Más Vale Tarde'.

“Fue el vaso de cristal por lo que se lía todo. Realmente, fue algo nimio y anecdótico. Ella saca un móvil y se pone a grabarlo. Ella asegura que no dejó de filmar en ningún momento. Cuando llegan a comisaría, precisamente, uno de los agentes que más había mostrado su agresividad hacia ella, le dice que esto se puede arreglar”, proseguía.

“Le dice que si borra las imágenes, que esa noche duerme en su casa. Ella se niega y, a partir de ahí, pasa una noche en el calabozo, donde tampoco se la trata con excesivo cariño”, revelaba Évole.

La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Sevilla pide 21 meses de prisión para León y el pago de dos multas, una de 720 euros por un delito leve de lesiones y otra de 100 euros por daños a una agente. La defensa de los afectados pide 2 años y 1 día de cárcel y el pago de una multa de 5.400 euros por un delito de atentado contra la autoridad, desobediencia y lesiones.