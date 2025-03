TVE hace oficial la llegada del 'universo Sálvame' a La 1: Kiko Hernández se queda fuera de 'La familia de la tele'

RTVE, en colaboración con La Osa Producciones Audiovisuales, anuncia el lanzamiento de La familia de la tele, un innovador magacín diario que se estrenará en abril en las tardes de La 1. Este programa refuerza la apuesta de RTVE por una televisión pública cercana, inclusiva y de calidad, que responda a las necesidades e intereses de todos los ciudadanos con el fin de acompañar, entretener e informar.

Lo hace, además, con la vocación de reimaginar el entretenimiento televisivo mediante contenidos útiles para toda la familia, reforzando su compromiso con la pluralidad, la diversidad y el servicio público. El anuncio de este nuevo magacín se produce justo el día en el que Ni que fuéramos Shhh se despide de las tardes de Ten TV.

Se trata de un anuncio más que esperado, dado que las diferentes filtraciones ya estaban dando una idea de los planes por el desembarco del universo Sálvame a la televisión pública. De la misma forma, había curiosidad por los rostros que saltarían a TVE, quedando la duda sobre qué rostros no estarían en las tardes de La1, especialmente sobre el destino de Kiko Matamoros y Kiko Hernández.

Se confirma que Matamoros sí que estará presente en esta nueva etapa del ‘Universo Sálvame’. Por el lado contrario, Hernández no estará en este formato, al menos según lo anunciado oficialmente por parte de RTVE, siendo el único rostro veterano de Ni que fuéramos que pasa el filtro. María Patiño, Inés Hernand, Aitor Albizua y Belén Esteban lideran el proyecto, con la Patrona con el título de ‘colaboradora especial’.

Todos llevan muchos años encabezando una de las familias más diversas y populares de España, siendo referentes del entretenimiento y acompañando a millones de espectadores. Han recorrido un largo camino, se han ganado el cariño del público, han evolucionado y, tras muchas aventuras, han incorporado nuevos miembros.

Cargados de experiencia, aprendizajes e ilusión, sus principales miembros se agrupan por primera vez para emprender un viaje muy especial rumbo a casa. Un equipo de comunicadores únicos y complementarios para una televisión útil.

La familia de la tele se presenta como un living show inspirado en los grandes magacines tradicionales pero con una puesta en escena y una realización completamente diferentes. Un pedacito de vida cotidiana en directo cuyo objetivo, además de informar y entretener, es ser útil al espectador. Para ello, recupera contenidos olvidados en los últimos años por una televisión como la actual, rendida a la narrativa del infoshow.

El programa cuenta con un amplio equipo de colaboradores formado por rostros conocidos del mundo de la televisión y el periodismo como Lydia Lozano, Núria Marín, Víctor Sandoval, Kiko Matamoros, Carlota Corredera, Silvia Taulés, Chelo García-Cortés, Martín Bianchi, Raúl Rodríguez y Javier de Hoyos. Un nombre que no aparece es el de Marta Riesco. No obstante, su presencia no se descarta.

Además, La familia de la tele incluye un nutrido plantel de profesionales expertos en temas muy diversos como el doctor Sánchez Martos, el entrenador Cesc Escolá, la nutricionista Marta Verona, el jardinero Ignacio Guío, el veterinario Fernando Pérez, la adiestradora Lucrecia Mangialavori y el científico Luis Quevedo, entre otros.

Entre las secciones que tendrá este formato, habrá varias dedicadas a salud, bienestar, deporte, psicología y pedagogía; además de los clásicos apartados de corazón, sucesos, gastronomía, tiempo y otros temas de actualidad.