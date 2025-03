TVE despide por la puerta de atrás '59 segundos': Gemma Nierga anuncia por sorpresa el fin del programa en La 2

Sin hacer ruido, así ha terminado el nuevo ciclo de 59 segundos. En la noche de este pasado miércoles 26 de marzo, el público de La 2 se sorprendía cuando Gemma Nierga anunciaba que era la última emisión del programa de debate. Desconcertaba esta noticia porque TVE no había comunicado el fin del formato.

Ha sido al terminar el último debate cuando la presentadora desvelaba por sorpresa el destino del espacio, cuyo regreso a primera línea no ha brillado en audiencias. Fue el 19 de septiembre cuando 59 segundos regresaba con una novena temporada. Lo hacía tras estar 12 años fuera de emisión.

Tras 24 entregas y el salto de La 1 a La 2, el espacio no ha terminado de convencer al público con su regreso tampoco en un canal en el que tenía un mayor margen para encontrar a su público objetivo.

De ahí, que Nierga lanzase un mensaje de despedida justo en el tramo final del espacio. “Me he guardado los últimos del programa para decir adiós, porque todo lo que empieza tiene que acabar. Este de hoy es el último 59 segundos”, declaraba la presentadora, dejando sin palabras al público.

El motivo que sorprendía es que RTVE no había anunciado oficialmente el fin del espacio. Es más, el último comunicado de prensa compartido por la pública, no se hacía referencia alguna a que 59 segundos finalizaba su etapa. Tal y como pasó con otros formatos recientes de la Corporación como Las tres puertas, su final ha sido discreto. Es más, de no ser por Nierga, nadie lo hubiera sabido.

Gemma Nierga en '59 segundos'.

En su mensaje de despedida, la conductora reivindicaba la pluralidad del espacio, así como recordaba la fugacidad de la televisión. “Los programas de televisión son fugaces, son transitorios, pero yo confío en que este pueda haber dejado alguna huella en su memoria”, comenzaba en su discurso.

“Espero que a lo largo de estos meses les hayamos hecho pensar, reflexionar sobre todos los temas que hemos debatido, escuchando tantas voces distintas. Siempre hemos velado para que no faltara ninguna voz”, continuaba, recordando cómo el programa ha buscado que todas las voces estén representadas.

👋🏻 @gemmanierga se ha guardado los últimos 59 segundos para decir adiós. Todo lo que empieza tiene que acabar y hoy ha sido el último #59segundos.



¡Gracias por la compañía y hasta pronto! pic.twitter.com/uJeifaiOtv — La 2 (@la2_tve) March 27, 2025

Ejemplo de ello fue cuando el programa fue objeto de críticas por invitar a figuras de extrema derecha al formato. De la misma manera, se dio espacio a figuras de la extrema izquierda como Pablo Iglesias o el columnista Bob Pop, quien recientemente confesaba su incomodidad por haber compartido mesa con miembros de Vox.

Nierga terminaba su despedida recordando a Machado y a Serrat. “Todo pasa, todo queda y ahora lo nuestro es pasar. Gracias por la compañía y hasta pronto. ¡Buenas noches!”, concluía.

A pesar de la cancelación del programa, el destino de Nierga es más que conocido. Además de seguir al frente de Café d’idées en La 2 Cataluña, que ampliará su horario, para así ampliar la presencia del catalán en la cadena pública.