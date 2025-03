Una soltera de Madrid rechaza a su cita en 'First Dates' por su ideología política: "No me gusta nada Franco"

First Dates se ha convertido en el mejor programa de la televisión para buscar pareja. Cada noche, las puertas del restaurante más famoso de Cuatro abren sus puertas para recibir a los solteros más exigentes de nuestro país.

En la emisión de este miércoles, el presentador Carlos Sobera conocería a una de esas solteras de las que siempre se recordará su paso por el exitoso dating show de Mediaset. Consuelo tiene 71 años y viene de Madrid, y así se presentaba ante las cámaras del programa de citas: "Mis hijas, mis hermanas y mis vecinos me adoran. Normalmente, suelo caer bien".

"Llevo seis años viuda y desde entonces no tengo pareja. Lo difícil es ahora conocer a un nuevo hombre, porque solo conocí a uno. No sé como me va a acariciar o abrazar. Mi hija me ha animado a venir. Busco un hombre cariñoso, fiel y que le guste viajar", se sinceraba Consuelo ante Laura Boado, copresentadora de First Dates.

Vicente era el elegido para la cita con Consuelo. Este soltero de 72 años es consultor jubilado y viene de Madrid, además era su segunda oportunidad en First Dates. "Es una mujer que está bien, tiene los ojos bonitos y una cara agradable", se expresaba Vicente sobre su primera impresión de esta noche.

"Lo veo una persona normal, con unas facciones normales y bien", comentaba Consuelo sobre Vicente, su cita en First Dates. "Parece que es un poco tramposillo y le gusta hacer chistes, está bien porque es divertido", afirmaba ella, en los primeros compases de su cena.

Consuelo, en 'First Dates'

Más tarde, Vicente hablaría sobre su separación: "Mi mujer y yo nos separamos porque yo fui casi una cabra loca. Ella parece que perdió la confianza en mí, ella me dijo que una convivencia sin confianza no. Estamos separados, no divorciados".

"Dice que como ella no va a encontrar a nadie, que nunca lo va a olvidar. Te lo pone muy tajante. El problema es que se sigue acordando mucho de su ex", opinaba Consuelo sobre los sentimientos más cercanos de Vicente sobre su anterior pareja.

Vicente, en 'First Dates'

"Parece que lleva una vida tranquila y relajada. Es una persona con la que se puede convivir, que es lo más importante", decía Vicente sobre Consuelo. En un momento de la cita, el programa les propuso un juego de cartas.

La política fue la temática elegida por el azar. "Bueno, no te voy a preguntar de qué partido eres", explicaba, en primer lugar, Vicente. "Soy antipolítica. Me gustaría que todos los políticos se juntaran e hicieran algo por España. Que todos pusieran su bien para ayudarnos", se expresaba Consuelo.

Momento de la cita entre Consuelo y Vicente, en 'First Dates'

"Perdona que te lo diga, pero eso lo hacía Franco y éstos no lo hacen. A ver, es verdad lo de la guerra y que fue un dictador, pero a partir del 58 fue una dictablanda no una dictadura", sorprendía Vicente con sus ideales políticos.

Sus palabras no convencieron a Consuelo: "A lo mejor le gusta Franco, pues a mí no me gusta nada". Aun así, las expectativas de Vicente sobre la cita no podían ser mejores: "Ha sido casi perfecta, solo falta el futuro, lo que tiene que venir".

La decisión final

La decisión final llegaba a su momento. "Sí, tendría una segunda cita con Consuelo porque me ha parecido que es una 'niña grande' y que podríamos encajar", no dudaba en expresarse el soltero madrileño de 72 años.

Por su parte, Consuelo no opinaba igual y le rechazaba una segunda cita: "Lo siento mucho. Me has caído muy bien pero no he sentido esas mariposillas que hay que sentir. Creo que echas de menos a tu exmujer, eso me echa mucho para atrás".