'Jesucrista' es azul y 'Superstar': Rigoberta Bandini deslumbra en el 'Late Xou' de Marc Giró al puro estilo de Pitufina

Hace poco más de tres meses Amaia hacía su espectacular aparición en La Revuelta de Broncano para poner el broche de oro al 2024 de Broncano y la productora de El Terrat. Y algo parecido se presenció anoche en el plató del Late Xou de Marc Giró.

Después de la entrevista a Julia Otero, entraba al plató la actriz Blanca Suárez, que ha compaginado los rodajes de Respira y La huella del mal. Poco antes de terminar la charla, Giró preguntaba a la invitada: "¿Volverás amore?". "Amore, si me invitas claro", respondió ella, a lo que el showman repreguntó: ¿Seguro amore?". "Amore, obvio", dijo la intérprete.

Y, ante tanto "amore", Rigoberta Bandini aparecía en escena y sorprendía a todos, como ya lo hiciera en el Benidorm Fest con las yayas bailongas. La artista irrumpió en el programa de TVE con la piel totalmente azul. Pero, ¿cuál era el motivo?

Amore amore amore es uno de los temas de Bandini en su último disco Jesucrista Superstar, por lo que el diálogo de Blanca Suárez y el presentador no iba en vano, sino que formaba parte del show.

Al igual que con las yayas bailongas en Benidorm, Rigoberta aparecía con un total look rosa que no llamaba tanto la atención como su piel de Pitufina. "Es que yo ahora me veo mal porque quiero ser azul. Me das envidia, ahora estoy paliducha", confesaba el presentador Rigoberta, tirando de humor, le contestó: "Ser azul queda muy bien".

Mundo del doblaje

Bandini es una voz muy reconocida, no solo en el ámbito de la música sino también en el mundo del doblaje. Empezó dándole voz a Caillou y no es coincidencia que hace poco se metiera en la piel de una de las nuevas emociones de Riley en Inside Out 2, concretamente, la catalana le puso voz a Envidia.

Sumado a esto, para el próximo mes de julio, Rigoberta será Pitufina en la gran pantalla. ¿Y qué tienen en común Envidia de Inside Out 2 y la hija de Papá Pitufo? Evidentemente, su piel azul. ¿Coincidencia?

"Llevo muchos años haciendo doblaje. Me hace mucha ilusión este personaje", respondía ella cuando le preguntaban sobre este nuevo doblaje que sorprendentemente en otra versión llegó a hacer la diva Rihanna. "Me motivó a hacerlo también que ella hiciera la versión original", expresaba la cantante de Ay Mamá confesando que esto fue una de las motivaciones para dar voz a la única chica del mundo de los Pitufos.

Jesucrista Superstar

Si Rigoberta Bandini ya había demostrado que el pop podía ser un grito generacional con su versión más Perra y hasta con su himno feminista Ay mamá, ahora, con Jesucrista Superstar, convierte su universo en un delirio místico-pop con toques teatrales y existencialismo millennial. Un título irreverente, un sonido que oscila entre lo celestial y lo fiestero, y letras que parecen salmos de WhatsApp escritos en plena crisis de identidad generacional.

La producción del disco es un viaje entre sintetizadores setenteros, coros angelicales y bases electrónicas que harían bailar hasta a los santos de la Sagrada Familia. Amore, amore, amore, por ejemplo, suena a una misa rave donde el amor es religión y la pista de baile, un altar.

Rigoberta sigue fiel a su esencia: una mezcla de ironía, drama y ternura que convierte lo cotidiano en épico y lo divino en cotidiano. Por su parte, Kaiman es un himno descarado y electrizante que solo Rigoberta podía regalarnos: un torbellino de euforia pop con el que es imposible no entregarse al baile y al grito colectivo contra la aprobación ajena.

Si el Jesucristo Superstar original convertía la Pasión de Cristo en un musical rock, Rigoberta hace lo mismo con nuestra crisis existencial contemporánea: cuestionamos todo, nos reímos de nosotros mismos y seguimos bailando como si mañana nos fueran a excomulgar.

La actuación de Rigoberta Bandini en el 'Late Xou' de Marc Giró.

Bendita seas, Rigoberta. Si Jesucrista Superstar es una misa moderna, yo ya estoy en primera fila. Rigoberta nos ha dado un disco que es a la vez un rezo, un fiestón y un exorcismo emocional. Y más allá de Kaiman, si quieres elevarte a los cielos (o perderte en la pista de baile), 'Busco un centro de gravedad permanente' es tu plegaria definitiva. Amén, amore.