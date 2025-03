Bárbara Rey, el fichaje más inesperado de 'Supervivientes' tras el adiós de Terelu: así ha sido su vuelta a Telecinco

Bárbara Rey vuelve a pisar Mediaset España cuatro meses después. Tras su reaparición en los especiales Bárbara Rey: Mi verdad en diciembre de 2024, la actriz se estrenó este martes, 25 de marzo, como colaboradora de Supervivientes: Tierra de nadie.

Carlos Sobera cerró conexión con Playa Calma y saludaba a todos los tertulianos, pero de manera más afectuosa a la nueva incorporación. "Estoy encantada", aseguró la vedette. "¿Cuánto tiempo hace que no estás aquí, en Mediaset?", preguntó el presentador de Telecinco.

"Debe ser que no me queréis. Yo ya estaba pensando en llamarte por First Dates, para buscarme un novio", aseguró Bárbara. "¿Cómo que no? Te queremos mucho. Y a ti te sobran los novios", reconoció Carlos, añadiendo: "Lo he visto yo con mis propios ojos".

Acto seguido, la emplazó a sentarse junto a Kiko Jiménez, con quien bromeó sobre ser novios, aunque él vaya a casarse próximamente con un rostro que ha dejado mucha huella en el formato de Cuarzo Producciones, Sofía Suescun. "Venga, Kiko, ve informándole", le pidió Sobera.

Así las cosas, el grupo de Fuencarral se rearma con una cara potente después del abandono de Terelu Campos. Con todo, el reality show de supervivencia no parece haber notado la baja de la hija de María Teresa Campos. Este martes, Tierra de nadie lideró su franja con la mejor cuota desde su estreno: 22% de share y 1.379.000 espectadores.

Bárbara Rey, colaboradora de 'Supervivientes: Tierra de nadie'. Mediaset España

No es la primera vez que Bárbara comenta el espacio de telerrealidad desde plató. En 2019, la edición en la que participaron Isabel Pantoja o Chelo García-Cortés, también fue colaboradora. Precisamente ese año, la de Totana confirmó que iba a ser concursante, pero que se cayó del cásting a última hora.

Ahora, Bárbara Rey estará presente en los debates del programa que, hace un año, su hijo sacudió por completo. En plena guerra mediática contra su hermana, Sofía Cristo, y su madre, Ángel Cristo Jr. fue concursante de Supervivientes 2024, donde protagonizó un violento enfrentamiento con Arantxa del Sol y llegó a escaparse de los Cayos Cochinos, traspasando el perímetro de seguridad.

El empresario estuvo en paradero desconocido durante tres horas y disparó todas las alarmas. De hecho, la Fuerza Naval de Honduras tuvo que intervenir en su búsqueda. Por supuesto, fue expulsado disciplinariamente por haber infringido las normas del concurso.

El paso por Supervivientes le valió a Ángel varias apariciones más en ¡De Viernes! y la incursión de su mujer, Ana Herminia Illas, en el mundo televisivo. La venezolana fue participante de la última edición de Gran Hermano DÚO. Cristo estuvo en el set para defenderla durante su estancia en Guadalix.