Alessandro Lequio, muy tajante con la maternidad de Ana Obregón: "Anita no es hija de mi hijo Aless, es de ella"

Alessandro Lequio es uno de los colaboradores más conocidos de la pequeña pantalla. Sus aparaiciones televisivas siempre se caracterizan por su estilo ácido y desenfadado. Actualmente forma parte del plantel de colaboradores de Vamos a ver, donde comparte plató con Joaquín Prat, Antonio Rossi, Kike Calleja, Adriana Dorronsoro, Alejandra Rubio, Carmen Borrego o Isa Pantoja.

De hecho, en las últimas semanas se ha convertido en una de las voces más críticas del clan Campos. La participación y el posterior abandono de Terelu Campos de Supervivientes 2025 ha sido el punto fuerte de las últimas declraciones de Lequio en los directos de Telecinco.

Aun así, este miércoles 26 de marzo iba a ser cuestionado directamente por el presentador Joaquín Prat. Los colaboradores se encontraban inmersos en un interesante debate alrededor de la paternidad del hijo de Ivonne Reyes. "En los tiempos que corren, están aumentando los supuestos para desheredar a un hijo", apuntaba Lequio sobre las posibles maniobras de Pepe Navarro en este asunto.

Tras terminar con esta conversación, la copresentadora Adriana Dorronsoro le lanzaba una pregunta directa al colaborador italiano: "¿Has visto la portada de Hola, qué te ha parecido?". "Por supuesto, pero ya sabes que yo de este tema no hablo", respondía sobre la última portada de Ana Obregón junto a su hija-nieta Anita.

En ese momento, Joaquín Prat le realizaría una interesante cuestión a Alessandro: "¿De tu herencia le tocaría algo a la niña, te has informado?". "No, me he informado muy bien. Porque no es hija de mi hijo, es hija de Ana", señalaba Alessandro Lequio sobre la posibilidad de compartir su herencia personal con Anita.

Ante la respuesta del tertuliano se formó un silencio atronador por parte de todos los presentes en el plató de Vamos a ver. "Gracias", le correspondía Joaquín Prat para pasar al siguiente tema de la escaleta del día.

Es evidente que Ana Obregón consiguió ser madre a los 68 años, mediante un vientre de alquiler, el pasado 20 de marzo de 2023. Sin embargo, aunque legalmente sea la madre de esta niña, ella confesó que fue fecundada con esperma congelado de su hijo fallecido Aless, lo que quiere decir que, en realidad, biologicamente, es la abuela de Ana Sandra.

Alessandro Lequio, en 'Vamos a ver'

Hay que aclarar que las palabras de Alessandro Lequio se entienden desde los términos legales de la herencia, una cuestión por la que fue preguntado directamente por el presentador Joaquín Prat. Alessandro fue pareja de Obregón y fruto de esa relación nació Aless en junio de 1992.

Ana Obregón vuelve a ser noticia por ser la portada de la revista Hola de este miércoles 26 de marzo. Una vez más, la actriz y presentadora quiso posar junto a su nieta para celebrar su 70º cumpleaños y el segundo de la pequeña Anita.

Recientemene, Obregón también ha sido protagonista de Madres: desde el corazón. En el programa de Mitele Plus se abría en canal con Cruz Sánchez de Lara: "Me decidí a ser madre-abuela en el momento que Aless fallece. Cuando me dijeron que no había nada que hacer. Me dieron 48 horas. Cuando se fue, me quedé en su ladito hasta que se lo tuvieron que llevar".