Sonsoles Ónega no se corta ni un pelo y le para los pies a José Manuel Parada en pleno directo: "Vas camino a cagarla"

Sonsoles Ónega no se corta ni un pelo y José Manuel Parada. 'Y ahora Sonsoles'.

Tarde caldeada la que se vivió este martes 25 de marzo en Y ahora Sonsoles tras la discusión entre la presentadora del programa y uno de sus colaboradores. El magacín de Antena 3, que se emite de lunes a viernes, comparte la información más reciente de la crónica social.

Esta no es la primera vez que José Manuel Parada participa como uno de los colaboradores de las mesas de debate del proyecto televisivo. Tal y como se demuestra en cada emisión, la presentadora mantiene una buena relación con cada uno de los tertulianos; sin embargo, algunas veces tiene que pararle los pies a alguno de ellos debido a los comentarios que realizan.

Durante el día de hoy, uno de los temas que se comentó desde el programa fue la posible relación entre Carmen Lomana y Jesús Arroyo. Como es costumbre, cada uno de los personajes dieron su opinión al respecto.

Fue entonces cuando Sonsoles Ónega les advirtió a sus compañeros que durante el próximo programa contarían con la presencia de Lomana y le pondrían los comentarios que se habían dicho de ella. "¿Quieres decir algo más o callas para siempre", sentenció la presentadora a José Manuel Parada.

El tertuliano, visiblemente sorprendido, respondió: "Hombre, para siempre callan los muertos, y yo soy joven y quiero vivir", dijo rápidamente. Sonsoles Ónega no se contuvo: "Hoy la has cagado con Recio y vas camino a cagarla con Lomana", contestó.

"Pero si Recio es el mejor profesional que he conocido, y llevo toda la vida trabajando en esto. No he conocido un profesional mejor que Recio", señaló el colaborador ante las palabras de la presentadora.

Tras la contestación surgieron las risas de quienes se encontraban en plató. "Ay, qué señor más difícil. ¿Quieres decir algo más o me voy", le soltó entonces Sonsoles Ónega a su compañero. "Ay, lo que hay que hacer para llegar a final de mes, ¿te das cuenta?", aseveró el tertuliano ante sus compañeros.

José Manuel Parada y Sonsoles Ónega. 'Y ahora Sonsoles'.

Ante tales comentarios, la presentadora cambió de tema, dándole espacio al aniversario de la muerte de Silvia Tortosa. José Manuel Parada no perdió oportunidad y confesó que le acompañaba las memorias que escribió la actriz: "Es de Planeta, ¿te suena no? No le dieron el premio como a ti", dijo.

"No está muy subrayado, ¿eh?", contestó entonces Sonsoles Ónega a los comentarios de su compañero. Lorena Vázquez se sumó a la divertida discusión: "Estás a punto de ofrecerte para limpiarle la casa", añadió la colaboradora. "Peores cosas has hecho tú", respondió el tertuliano ante el comentario de su compañera, que causó más risas durante la emisión de hoy en Y ahora Sonsoles.