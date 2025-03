Sandra Barneda irrumpe el directo de 'Fiesta' y se sincera como nunca antes sobre Terelu Campos: "Está como oscilante"

No hay ninguna duda de que Terelu Campos está en el ojo del huracán. Desde su llegada a Supervivientes se ha convertido en una de las grandes protagonistas de esta edición. Aunque ha dado mucho de qué hablar, este domingo, 23 de marzo, los espectadores están pendientes de su decisión de abandonar o no Cayos Cochinos.

Lo cierto es que Terelu Campos no puede más. Al menos así se lo comunicaba a sus compañeros hace unos días en Honduras: "Físicamente no puedo, me voy a ir", le dijo a Makoke. "Mi cuerpo no puede más, no es fácil. Se lo decía a algún compañero, que esto me llega a pillar en otro momento y habría sido diferente. Aun así, yo estoy orgullosa conmigo", confesaba en aquel momento ante las cámaras del programa.

Ante la incertidumbre, desde Fiesta quisieron descubrir la decisión que ha tomado la concursante del reality. Para ello, Emma García contó con la participación de uno de los personajes más emblemáticos del momento: Sandra Barneda.

"No tengo ni idea de lo que va a hacer, pero voy a ver si puedo leer un poco en su mirada", comenzaba diciendo la presentadora al acercarse a Barneda. Y antes de llegar a la comunicadora, prosiguió: "A todos nos gustaría, pero al final Terelu tiene que decidir. Ojalá llegue a los 21 días".

Sandra Barneda, con un rulo en el pelo en señal de que se estaba preparando para presentar Supervivientes: Conexión Honduras, saludó con abrazo a Emma García, quien rápidamente le puso el micrófono enfrente para que los espectadores escucharan sus palabras: "¿Habéis hecho las cuentas? Terelu lleva 18 días", contestó Sandra Barneda.

Y aun sin acabar, la presentadora del programa de Telecinco lanzó una afirmación: "Es que Terelu se tiene que quedar", dijo muy segura. "Faltan tres días para convertirse, o al menos igualar a su hermana Carmen Borrego", advirtió.

No contenta con ello, añadió: "No te puedo decir porque ella está como oscilante, ya lo has visto". Ante estas palabras, Emma García no dudó en preguntar: "Pero, ¿cómo la ves? ¿Es más del sí o del no?", cuestionó. "Uy, yo la veo más del no", contestó.

Sandra Barneda durante el programa de hoy. 'Fiesta'.

"Tienes que hacer todo lo posible, Sandra, que tienes mucha convicción", expresó entonces la presentadora de Fiesta. "Bueno, vamos a intentarlo. Pero escucha, son 11 nominados después de lo que sucedió con el mechero y esta noche se van a salvar tres", comentó.

Por si fuera poco, horas antes de la emisión de Supervivientes: Conexión Honduras, Sandra Barneda informó sobre la última hora del reality: "Anita, líder de Playa Calma, la han pillado robando", confesó la presentadora. Pero para saber la verdad falta muy poco. Durante la emisión de este domingo conoceremos el desenlace de la historia.