Ni Adara Molinero ni Suescun, 'Fiesta' desvela el nombre de su nueva colaboradora: "Es la reina de los realities"

Fiesta es uno de los programas más aclamados de Telecinco y que sigue arrasando con su fórmula. En cada semana se conocen las mejores historias en entrevistas a las personalidades más destacadas de la crónica social y el mundo de la prensa rosa, mientras mantiene al tanto a los espectadores de la última hora de nuestro país.

Este domingo 23 de marzo el programa de Mediaset contó con unos invitados de lujo. En plena actualidad, Arkano visitó el plató para detallar el proceso en el que se encuentra al dejar de consumir ciertas sustancias como el alcohol.

Pero eso no fue todo. Dentro de los temas que se dieron a conocer destacó una exclusiva en particular: el nombre de quien será la nueva colaboradora del programa. La noticia saltó con la alarma tan característica de Fiesta: "No puedo esperar. Ha llegado el momento de conocer a la reina de los realities que hoy se incorpora a nuestro equipo de colaboradores", empezó diciendo la presentadora.

Se trata de una de las personas más famosas que hay ahora mismo en España y que ha participado en varios realities de nuestro país. Nada más y menos que Marieta. Sin duda, la que se ha convertido en ganadora de GH Dúo, ha dado un paso muy importante en su carrera televisiva.

"Ahora te encuentras en lo más alto. La Isla de las Tentaciones, Supervivientes, GH Dúo..., y en todos muy bien", dijo Emma García al acercarse a Marieta. "No me puedo quejar, ni de tener trabajo, ni de toda la experiencia que he vivido en un año", contestó rápidamente Marieta.

"Una cosa es estar en un reality, pero una no se acostumbra a entrar así a plató y que te quieran tanto", comentó la presentadora. La exconcursante de La Isla de las Tentaciones se mostró con nerviosismo, pero muy emocionada de encontrarse ante esta nueva aventura. Emma García no dudó en preguntar: "¿Cómo te has ganado este cariño de la gente?".

"Siempre me han dicho que es por mi naturalidad y porque soy una chica campechana, y al final creo que eso es lo que transmito y lo que llega a la gente", confesó por su parte la nueva tertuliana de Telecinco.

Marieta durante el programa de hoy. 'Fiesta'.

Emma García no se detuvo y quiso indagar más sobre cómo ha llevado el éxito la alicantina: "¿Te ha costado digerir todas estas emociones y esta fama y que todo el mundo te reconozca?", preguntó la presentadora.

La alicantina no lo dudó y confesó cómo se siente: "Ha habido momentos en el que lo he llevado muy bien y otras muy mal. Hay veces que te apetece y otras en que es mucho más duro", detalló entonces la nueva colaboradora.

Además, confesó que al pasar muy poco tiempo entre los realities "no sabía quién era", pero que ahora "me encanta la versión en la que me estoy convirtiendo". Y añadió: "Creo que soy más segura y me estoy encontrando a mí misma".

Y detalló: "Viniendo a varios programas, me doy cuenta de lo que me gusta", dijo ante la atenta mirada de Emma García. Desde ese momento, Marieta se convertía así en la nueva colaboradora de Fiesta, uniéndose así, a varios personajes como Alexia Rivas, Luis Rolán, Juan Luis Galiacho, entre otros.