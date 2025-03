Martiño Rivas: "No recuerdo haber vivido un abuso de poder. Eso no significa que la industria no me haya dado palos"

Fermín (Maxi Iglesias), Ana (Karina Kolokolchykova) e Isaac (Martiño Rivas) conforman el triángulo amoroso de Ella, Maldita Alma, una de las apuestas fuertes de Mediaset España en ficción para este 2025. Ana e Isaac regresan al pequeño pueblo de La Isleta para empezar una nueva vida, algo que desencadenará una grave crisis de fe en Fermín, cura de la localidad.

Hace unas fechas, BLUPER se desplazó hasta Conil de la Frontera (Cádiz) para vivir in situ el rodaje de la serie de Plano a Plano y charlar con sus protagonistas. Entre ellos, el actor de 40 años, confiesa "cómodo en el rol de perdedor". Y es que, el párroco empieza a desarrollar sentimientos por su esposa. "En mi vida sucede con frecuencia, así que estoy navegando en aguas conocidas", bromea.

Así dibuja Martiño a su personaje: "Isaac está casado con Ana y tiene un trabajo que no es especialmente sexy. Su padre tiene una empresa de harina y él la vende de forma telemática. Es un tío normal, dentro de lo anormales que somos todos con nuestras particularidades".

"Es un tío que pasaría desapercibido y que ha vivido su vida a través de los demás, siempre intentando complacer", asegura el actor, añadiendo que a Isaac "le daría un abrazo". Por otro lado, se sincera sobre las grabaciones en Conil, en un ambiente costero que a él le resulta familiar al ser de La Coruña.

"Aquí se está estupendo. Vine un fin de semana con mi hija y ahora quiere quedarse. Es un lugar precioso. Era necesario que la playa estuviese integrada en el núcleo urbano, con componentes especiales como el bar, la iglesia y el ayuntamiento. Entre esos tres vértices se desarrolla casi toda la acción dramática", explica Martiño.

Los protagonistas de 'Ella, Maldita Alma'. Mediaset España

"España es muy diversa, pero esta es una de mis partes favoritas de nuestra geografía", asume el gallego, que, en tono jocoso, agrega: "Me quedaría aquí. Solo tengo que encontrar a una chica de Conil por aquí. Tengo hasta el 14 de marzo [que es cuando finalizó el rodaje de Ella, Maldita Alma].

La cara B de la fama

Si hay una serie que marcará para siempre la trayectoria de Martiño Rivas, esa es El Internado. El drama que emitió Antena 3 entre 2007 y 2010 fue el punto de partida profesional del gallego y muchos otros intérpretes hoy de sobra conocidos: Yon González, Ana de Armas, Blanca Suárez, Elena Furiase...

El intérprete ve "lejanos" los años del boom de la ficción ambientada en el colegio Laguna Negra: "Han pasado casi 20 años. Era otro mundo, no había cámaras en los móviles, la gente te pedía autógrafos. No recuerdo la última vez que me pidieron un autógrafo". Es más, considera que su "experiencia con la fama ha sido efímera, de magnitud leve".

Martiño Rivas, sobre la industria de los actores: "A veces te puedes sentir como ganado, pero es parte del juego. No es algo personal"

Dos décadas son más que suficientes para comprobar de primera mano cómo ha cambiado el funcionamiento de la industria audiovisual española. Martiño ha vivido el ascenso de lo que hoy en día se denomina cultura de la cancelación, en especial, en casos como el de Karla Sofía Gascón.

"Es un tema complejo. Yo me despierto un día con una opinión y me acuesto con otra. No es que fluctúe de un lado a otro, pero me cuesta hablar en términos absolutos de muchas cosas. [La cultura de la cancelación] tiene sentido como reacción a una época en la que valía todo y había abusos de poder que quedaban impunes", señala.

Martiño Rivas dio vida a Marcos Novoa en 'El Internado'. Atresmedia Televisión

A su juicio, "depende de cada caso en particular" si "hay exceso o se queda corta", pero entiende "el movimiento". Hablando de abusos de poder, no recuerda haber vivido ninguno, "lo cual no quiere decir que la industria" no le "haya dado palos".

"Eso es inherente a este hábitat. El rechazo es algo con lo que tienes que estar lidiando constantemente. Hay muchas más veces que te llevas el no que el sí. A veces te puedes sentir como ganado, pero es parte del juego. Entiendes que no es algo personal", acepta el rostro de Ella, Maldita Alma.