Emma García, en shock al enterarse de que Camilo Sesto podría tener una hija secreta: "¡Ah, que se conocen!"

Fiesta demostró una vez más que está a la última hora de la actualidad de nuestro país. Cada sábado, domingo y festivos, el programa de Telecinco aborda los temas más relevantes de la crónica social. Y este 22 de marzo no fue la excepción.

Sobre las 20:30 horas, Sergio Garrido, colaborador habitual del programa, daba una auténtica exclusiva: Camilo Sesto podría tener una hija escondida. "Ya lo has dicho Sergio, que hay una mujer que dice que es su hija secreta. Oye, ¿y se ha puesto en contacto con la hija de Camilo Sesto?", preguntaba Emma García, presentadora del magacín al tertuliano.

"Se conocen. Tienen una relación maravillosa", respondió el colaborador. "¡Ah, que se conocen!", contestó muy sorprendida la presentadora. Y añadió una pregunta más: "¿Desde cuándo?". Sin obtener una respuesta contundente, Emma García decidió dar paso a un audio donde la mujer confesaba el hecho.

"Yo me enteré por un viejo diario de mi madre, y mi madre siempre me lo negó, pero hace poco me dijo que era verdad. Somos una familia un poco antigua", confesaba la presunta hija de Camilo Sesto.

El testimonio no terminó ahí. "En Facebook la gente me lo pregunta directamente. Cuando me enteré, él ya estaba muerto y no pude hacer nada. Yo me conozco, hubiera ido a su casa y hecho todo lo posible", continuó diciendo, afirmando que si era necesario se haría la prueba de ADN para comprobar su caso.

Colaboradores junto a Emma Garcia. 'Fiesta'.

Según menciona, tiene buena relación con Sheila Devil, hija de Camilo Sesto y Lourdes Ornelas. Sin embargo, los colaboradores del programa de Telecinco aseguran que la situación es muy diferente con la madre de Sheila.

"Esta persona lleva presionando a Lourdes y a su hijo mucho tiempo y la tienen bloqueada de todos lados. Dicen que la historia es absolutamente falsa y que no van a hacerse la prueba por cada persona que salga", decían desde plató. Galiacho se sumó a la conversación: "Hay una cosa determinante, y es que la supuesta amante vive".

"Ella quiere llegar al fin de esto", detalló entonces Sergio Garrido. "Hay que andar con cuidado con este tipo de acusaciones", sentenciaban desde plató. La discusión entre los colaboradores continuó; sin embargo, Emma García tomó las riendas de la situación.

"Ya lo hemos contado. Ya hemos escuchado el audio de ella, vamos a ver si hay una prueba determinante o no, y cuando sepamos algo más, se lo contamos a los espectadores", añadió finalmente la presentadora tras escuchar las diferentes opiniones de los tertulianos ante las cámaras en esta edición de Fiesta.